Как регистрировать мопеды, рассказали в МВД
Фото: Zakon.kz
14 февраля в Министерстве внутренних дел Казахстана разъяснили порядок регистрации мопедов, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, для регистрации мопедов необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства. Предъявить документы, удостоверяющие личность, можно в электронном виде, предоставить технический документ или сведения о технических характеристиках мопеда.
Затем заполнить заявление, провести осмотр мопеда и оплатить государственные пошлины за:
- регистрацию мопеда (0,25 МРП);
- выдачу свидетельства о регистрации (1,25 МРП);
- госномер (1,4 МРП).
"В случае отсутствия VIN-кода либо невозможности установления года выпуска он будет присваиваться после осмотра. При этом годом выпуска будет считаться год проведения осмотра мопеда".Шынгыс Алекешев
Законом запрещается управлять незарегистрированными мопедами после 5 апреля. В случае выявления такого правонарушения предусматривается ответственность в соответствии с пунктом 2 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях и штраф в размере 10 МРП.
В конце прошлого месяца в Алматы прошли регистрацию уже порядка 60 мопедов.
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