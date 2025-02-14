Как регистрировать мопеды, рассказали в МВД

14 февраля в Министерстве внутренних дел Казахстана разъяснили порядок регистрации мопедов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, для регистрации мопедов необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства. Предъявить документы, удостоверяющие личность, можно в электронном виде, предоставить технический документ или сведения о технических характеристиках мопеда.

Затем заполнить заявление, провести осмотр мопеда и оплатить государственные пошлины за:

регистрацию мопеда (0,25 МРП);

выдачу свидетельства о регистрации (1,25 МРП);

госномер (1,4 МРП).

"В случае отсутствия VIN-кода либо невозможности установления года выпуска он будет присваиваться после осмотра. При этом годом выпуска будет считаться год проведения осмотра мопеда". Шынгыс Алекешев

Законом запрещается управлять незарегистрированными мопедами после 5 апреля. В случае выявления такого правонарушения предусматривается ответственность в соответствии с пунктом 2 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях и штраф в размере 10 МРП.

В конце прошлого месяца в Алматы прошли регистрацию уже порядка 60 мопедов.