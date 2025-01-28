Да начнется игра! Миллион казахстанцев научат финансовой грамотности в онлайн-игре

Игра The GAME!, созданная финансовым консультантом Дмитрием Казанцевым, обучает финграмотности в легкой, интересной форме. А еще позволяет выиграть реальные денежные призы и даже квартиру! Старт игры 3 февраля.

– Дмитрий, расскажите об игре: как она будет проходить?

– Это обучение в игровой форме. Каждый участник получает 100 тыс. виртуальных долларов и за 21 день – столько длится один сезон игры – должен постараться приумножить капитал. Как минимум – хотя бы сохранить его. Все действия в The GAME! максимально приближены к реальности: покупка ценных бумаг, криптовалют, металлов, недвижимости и других активов происходит по реальным ценам: для этого мы мониторим биржи и рынки.

Для игры нужен лишь Telegram – в нем и идет игра. Участники не только инвестируют, но и смотрят обучающие видео, проходят курсы, которые помогают понять риски, возможности активов и основы налоговой грамотности. Каждый обучающий курс завершается тестом. За правильные ответы начисляются дополнительные виртуальные деньги.

– Какие активы доступны в игре?

– Прежде всего – акции: более 20 компаний с ценами, обновляющимися в режиме реального времени. Мы используем данные американской фондовой биржи NASDAQ, следовательно игроку надо будет участвовать в торгах в будние дни с 19:30 до 02:00 – биржа открыта именно в это время. Чтобы определиться с покупкой активов, нужно, как настоящему инвестору, следить за новостями. И мы будем ежедневно публиковать в игре такие новости, связанные с активами, взятые из реальных источников.

Мы также добавили в активы популярные криптовалюты: биткоин, эфириум, тон и другие. Покупать и продавать крипту можно круглосуточно. А еще – драгоценные металлы: золото, серебро и платину. И конечно же, фиатные валюты: тенге, евро, юань, фунт стерлингов и другие – по реальному курсу: мы основываемся на данных обменных пунктов Казахстана.

Игра предлагает не только агрессивные стратегии, но и консервативные. Последние представлены банковскими депозитами. Наш виртуальный банк работает круглосуточно. Ставка по депозиту составляет 1% годовых в долларах – это реальная ставка по Казахстану. Вознаграждение в игре начисляется каждые 24 часа.

Конечно, мы не обошли вниманием и такой популярный инструмент, как инвестиционная недвижимость. В The GAME! можно покупать и продавать квартиры. Для удобства игровых расчетов базовая цена привязана к цене акции Equity Residential (EQR) – это известный инвестиционный траст недвижимости. А еще мы предлагаем участникам вложиться в реальные бизнес-проекты. У нас уже есть франшиза кофейных автоматов, будут и другие франшизы.





Фото: скриншот из приложения





– Учит ли игра распознавать мошенников? Их стало так много.

– В The GAME! предусмотрен раздел "Кейсы". Ежедневно игроки будут сталкиваться с реальными ситуациями: они должны определить, где предложение мошенническое, а где – стоящее. Неверное решение может привести к потере части игрового капитала, верное – напротив, позволит заработать.

Все кейсы основаны на реальных примерах, и если внимательно проанализировать предложение, элементарно погуглить, собрать информацию, то мошенников точно можно вычислить и не попасть к ним на удочку. За успешное прохождение всех кейсов в конце сезона дается дополнительный бонус – 10 тыс. в игровой валюте.

– Как в игре можно следить за результатами?

– В The GAME! есть рейтинг, в нем участники видят результаты – свои и других игроков – в моменте: данные обновляются каждые пять минут. Мы также сообщаем, кто стал лидером дня. А благодаря разделу "Избранное" можно соревноваться с друзьями, наблюдая за их позициями в рейтинге. Каждый может стать лидером. Все зависит исключительно от ваших действий в игре – покупайте и продавайте!

– А что можно выиграть?

– Главный приз – однокомнатная квартира в Алматы. Чтобы принять участие в ее розыгрыше – достаточно заходить в игру каждый день и совершать какое-либо действие: просто что-то покупать или продавать. В конце сезона победитель будет определен случайным образом – на розыгрыше в прямом эфире.

А еще есть реальные денежные призы. В первом сезоне за 1-е место – 1 млн тенге, за 2-е место – 500 тыс. тенге, за 3-е место – 250 тыс. тенге и еще множество более скромных, но весомых денежных призов за прочие места.

Игра начинается 3 февраля. Не пропустите! Это хороший шанс повысить свою финансовую грамотность в легкой игровой форме и побороться за призы.

Перейти в игру.

Партнерский материал