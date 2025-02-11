"Осторожно пейте воду": финалистка "Битвы экстрасенсов" Кажетта обратилась с предупреждением

Казахстанская ясновидящая, медиум и шаманка, финалистка шестого сезона шоу "Битва экстрасенсов" Екатерина (Кажетта) Ахметжанова сделала предупреждение по поводу воды, сообщает Zakon.kz.

Видео с предупреждением опубликовано на канале "Подкаст Димова".

Шаманка говорит, что в наши дни происходит смешение подземных вод – чистая вода соединяется с загрязненной.

"Подземные воды смешались сейчас, чистая с плохой водой. Сейчас очень будьте осторожны, когда будете пить воду, потому что идут катаклизмы, нарушения. Неправильно построили дома, где идут ветра, там поставили дома и нарушена циркуляция воздуха", – сказала Кажетта.

В 2024 году специалисты рассказали журналистам, грозит ли Казахстану дефицит питьевой воды в ближайшие годы.