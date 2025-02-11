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События

"Осторожно пейте воду": финалистка "Битвы экстрасенсов" Кажетта обратилась с предупреждением

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 17:10 Фото: pexels
Казахстанская ясновидящая, медиум и шаманка, финалистка шестого сезона шоу "Битва экстрасенсов" Екатерина (Кажетта) Ахметжанова сделала предупреждение по поводу воды, сообщает Zakon.kz.

Видео с предупреждением опубликовано на канале "Подкаст Димова".

Шаманка говорит, что в наши дни происходит смешение подземных вод – чистая вода соединяется с загрязненной.

"Подземные воды смешались сейчас, чистая с плохой водой. Сейчас очень будьте осторожны, когда будете пить воду, потому что идут катаклизмы, нарушения. Неправильно построили дома, где идут ветра, там поставили дома и нарушена циркуляция воздуха", – сказала Кажетта.

В 2024 году специалисты рассказали журналистам, грозит ли Казахстану дефицит питьевой воды в ближайшие годы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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