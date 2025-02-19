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События

Крупная китайская компания выразила готовность к участию в строительстве метро в Алматы

Крупная китайская компания выразила готовность по участию в строительстве метро в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 17:03 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев в рамках рабочего визита в Китай провел встречу с председателем правления China Railway Construction Corporation (CRCC) Дай Хэгэном, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества в области транспортной инфраструктуры и реализации масштабных строительных проектов.

CRCC является крупнейшим в мире производителем техники, одной из самых мощных и масштабных международных строительных корпораций.

В 2024 году корпорация CRCC заняла 43-е место в рейтинге Fortune Global-500. Компания построила две трети железных дорог и три пятых метрополитенов в КНР. CRCC имеет обширный парк проходческих щитов, который насчитывает более 700 единиц. Эти высокотехнологичные машины, представляющие собой сборную металлическую конструкцию, позволяют эффективно и безопасно вести работы по строительству метро и других подземных сооружений.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ключевым подразделением CRCC является 20-е Бюро (China Railway 20th Bureau Group Co.). В 20-м Бюро работают более 16 тыс. сотрудников. За 70 лет существования данной организацией реализованы тысячи крупных инфраструктурных проектов по всему миру. Филиал 20-го Бюро присутствует в Казахстане с 2015 года.

В свою очередь в ходе встречи Ерболат Досаев сообщил, что Алматы является единственным городом Казахстана, где функционирует метро, протяженность которого составляет 13,4 км с 11 станциями. Планируется расширить действующие линии и провести работы по строительству двух веток метро в западном и восточном направлениях.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Для Алматы реализация проекта по строительству линий метрополитена в кратчайшие сроки является одним из важных приоритетов. В связи с этим при формировании списка потенциальных партнеров в рамках строительства в первую очередь мы изучали опыт и возможности китайских компаний, в том числе и корпорации CRCC, которая внушает уверенность в успешной и качественной реализации любых проектов "под ключ". Это внесет значительный вклад в дальнейшее укрепление торгово-экономических связей между нашими странами".Ерболат Досаев

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Председатель правления CRCC Дай Хэгэн выразил заинтересованность в сотрудничестве и отметил, что компания CRCC уже реализует ряд масштабных инфраструктурных проектов в Казахстане на общую сумму около 650 млн долларов США.

"CRCC занимает лидирующие позиции в Китае и всегда открыта к сотрудничеству. Сегодня несколько китайских компаний планируют принять участие в реализации проекта в Алматы, и мы намерены конкурировать на равных условиях. Надеемся, что благодаря богатому опыту нам удастся успешно реализовать проекты в Алматы", – сказал Дай Хэгэн.

Отметим, что вопрос по строительству метрополитена в Алматы находится на стадии обсуждения. По итогам встречи стороны договорились о продолжении диалога и возможном дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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