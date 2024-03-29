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Токаев встретился с главой одной из крупнейших энергетических компаний Китая

Токаев встретился с главой одной из крупнейших энергетических компаний Китая, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 10:19 Фото: akorda.kz
В рамках рабочего визита в Китай президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Совета директоров компании State Power Investment Corporation Лю Миншэном, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики, в том числе на основе возобновляемых источников энергии.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что дочерняя компания China Power International Holding активно работает в Казахстане. За последние 5 лет был создан ветроэнергетический проект в Жанатасе, а также построена солнечная электростанция в Караганде.

Глава одной из крупнейших китайских энергетических компаний рассказал о реализации новых инвестиционных проектов по строительству ветряных электростанций совокупной мощностью 1 ГВт в Жамбылской и Павлодарской областях с ориентировочным объемом инвестиций более 1 млрд долларов.

Лю Миншэн также сообщил о намерении изучить перспективы осуществления крупномасштабных гидроэнергетических проектов и строительства парогазовых турбин в Казахстане.

Президент отметил, что наша страна заинтересована в привлечении лучших международных технологий и практик в сфере возобновляемой энергии.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев пригласил Лю Миншэна принять участие в Международном форуме Астана, намеченном на июнь.

Токаев встретился с главой одной из крупнейших энергетических компаний Китая, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 10:19

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Китай утром 28 марта 2024 года. Его встретили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

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Президент Казахстана уже выступил на пленарной сессии Боаоского азиатского форума.

Айдар Бинахметов
Токаев Касым-Жомарт Китай
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