#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.76
521.7
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.76
521.7
5.63
События

Азамат Амрин назначен первым вице-министром нацэкономки

Азамат Амрин назначен первым вице-министром нацэкономки, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 18:04 Фото: МНЭ РК
Азамат Амрин 21 февраля назначен на должность первого вице-министра национальной экономики, сообщает Zakon.kz.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Амрин Азамат Кеменгерович назначен на должность первого вице-министра национальной экономики", – говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Азамат Амрин родился 25 апреля 1973 года в Северо-Казахстанской области, в с. Полтав. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт. 

В разные годы работал начальником Управления финансов Северо-Казахстанской области, заместителем директора Департамента налоговой и таможенной политики Министерства экономики и бюджетного планирования.

С октября 2020 года был вице-министром национальной экономики РК. 


Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
В городе Жанаозен презентовали концепцию развития визит-центра "Бозжыра"
События
18:15, Сегодня
В городе Жанаозен презентовали концепцию развития визит-центра "Бозжыра"
Вынесен первый приговор по делу о провале на руднике "Майкаинзолото", где погибли спасатели
События
17:43, Сегодня
Вынесен первый приговор по делу о провале на руднике "Майкаинзолото", где погибли спасатели
Сельский аким на востоке Казахстана получил миллионный штраф
События
17:16, Сегодня
Сельский аким на востоке Казахстана получил миллионный штраф
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: