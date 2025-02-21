Азамат Амрин назначен первым вице-министром нацэкономки

Азамат Амрин 21 февраля назначен на должность первого вице-министра национальной экономики, сообщает Zakon.kz.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Амрин Азамат Кеменгерович назначен на должность первого вице-министра национальной экономики", – говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Азамат Амрин родился 25 апреля 1973 года в Северо-Казахстанской области, в с. Полтав. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт.

В разные годы работал начальником Управления финансов Северо-Казахстанской области, заместителем директора Департамента налоговой и таможенной политики Министерства экономики и бюджетного планирования.

С октября 2020 года был вице-министром национальной экономики РК.



