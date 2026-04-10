Назначен первый вице-министр труда и социальной защиты населения

Постановлением Правительства на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения назначен Ербол Туякбаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 апреля 2026 года рассказали в пресс-службе Правительства РК.

Ербол Туякбаев родился в 1992 году в Туркестанской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева.

С 2013 по 2018 годы работал в Комитете науки Министерства образования и науки РК, где прошел путь от эксперта до руководителя управления.

С 2019 по 2020 гг. работал в акционерных обществах "Информационно-аналитический центр" и "СПК "Астана".

С 2020 по 2023 годы занимал должности главного инспектора Отдела организационно-контрольной работы, руководителя Отдела организационно-контрольной работы, руководителя Отдела инспекторской и территориальной работы, а также заместителя руководителя Аппарата акима города Астаны.

С февраля 2023 года по настоящее время занимал должность заведующего Отделом социального развития Аппарата Правительства Республики Казахстан.

31 марта 2026 года стало известно о назначении нового вице-министра труда и социальной защиты населения.