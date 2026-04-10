#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
События

Назначен первый вице-министр труда и социальной защиты населения

Ербол Туякбаев, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 16:59 Фото: primeminister.kz
Постановлением Правительства на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения назначен Ербол Туякбаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 апреля 2026 года рассказали в пресс-службе Правительства РК.

Ербол Туякбаев родился в 1992 году в Туркестанской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева.

С 2013 по 2018 годы работал в Комитете науки Министерства образования и науки РК, где прошел путь от эксперта до руководителя управления.

С 2019 по 2020 гг. работал в акционерных обществах "Информационно-аналитический центр" и "СПК "Астана".

С 2020 по 2023 годы занимал должности главного инспектора Отдела организационно-контрольной работы, руководителя Отдела организационно-контрольной работы, руководителя Отдела инспекторской и территориальной работы, а также заместителя руководителя Аппарата акима города Астаны.

С февраля 2023 года по настоящее время занимал должность заведующего Отделом социального развития Аппарата Правительства Республики Казахстан.

31 марта 2026 года стало известно о назначении нового вице-министра труда и социальной защиты населения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: