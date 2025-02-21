В городе Жанаозен презентовали концепцию развития визит-центра "Бозжыра"

21 февраля в Жанаозене прошли предварительные общественные слушания по вопросу строительства туристических объектов в Бозжыре.

В организованном мероприятии приняли участие ветераны, представители гражданского общества, члены общественного совета, депутаты маслихата, защитники природы и эксперты.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил привлечь инвесторов для превращения таких достопримечательностей страны, как Бозжыра, в центр туризма.

Фото: пресс-служба акимата города Жанаозен

В этой связи отечественные инвесторы намерены построить на собственные средства визит-центр в Бозжыре, который сможет принимать 30-40 тысяч туристов в год. Новый проект разработан отечественной компанией с мировым опытом строительства визит-центров в таких туристических зонах, как Чарын, Кольсай, Аюсай.

По словам авторов проекта, центр будет построен с учетом всех экологических требований и принципов устойчивого туризма. Строительство объекта планируется завершить в конце 2026 года.

Фото: пресс-служба акимата города Жанаозен

Центр будет построен из легких сборных конструкций, не требующих глубокого фундамента. Здание расположится на высоте от 400 до 1000 метров, в зависимости от рельефа местности. Проблемы водоснабжения, электроснабжения и переработки отходов решены таким образом, чтобы не нанести вред окружающей среде. Предусмотрены системы биоочистки для сточных вод, сортировки мусора и обеспечения солнечной энергией.

Согласно проекту, в верхней части ущелья будут построены глэмпинги, украшенные казахскими узорами, музей, смотровые площадки и чайхана. В соответствии с современными требованиями визит-центр станет достопримечательностью для посещения туристами, будет способствовать развитию экологического туризма, обеспечив сохранение природного наследия.

Фото: пресс-служба акимата города Жанаозен

По мнению авторов проекта, цель визит-центра – пропаганда истории и традиций казахского народа при сохранении природного ландшафта и культурного наследия, дать возможность путешественникам погрузиться в мир кочевой цивилизации.

Подобные туристические объекты планируется построить и у подножия Бозжыры. Здесь возведут туристический городок в стиле этно-аула, эко-глэмпинг и другие туристические объекты. Будет проложена дорога и подведено электричество. В случае успешной реализации проекта планируется открыть 70 новых постоянных рабочих мест.

Жителям близлежащих населенных пунктов будет предоставлена возможность продавать сельскохозяйственную продукцию и изделия народного прикладного творчества.

Участники общественных слушаний поддержали инициативу президента по развитию туризма.

"Я нефтяник. Неизвестно, как долго продлится будущее у нефти. Поэтому нам следует максимально развивать еще одну сферу экономики – туризм. В Мангистау для него есть прекрасная возможность. Об этом много говорит и президент. Мы, конечно, полностью поддерживаем курс главы государства", – сказал Д. Изимов.

Фото: пресс-служба акимата города Жанаозен

Житель Жанаозена Оразгали Каспаев уверен, что новые проекты дадут возможность местным жителям заняться бизнесом и получать доход.

"Сегодня вопрос Бозжыры наконец решен. Я считаю, гостиницы следует построить не только в Бозжыре, но и в местности Айракты, Жыгылган, Тузбайыр, Торыш. Чем мы уступаем Грузии, Турции, Азербайджану? Мы, конечно, поддерживаем", – сказал житель города.

Член профсоюза нефтяников Сабит Токенов отметил, что рад возобновлению начатого несколько лет назад проекта Бозжыра.

"Теперь не нужно останавливаться. Несомненно, основной частью экономики Мангистау станет туризм. Мы должны обучать нашу будущую молодежь таким специальностям, как туризм, биотехнология, атомная энергетика, искусственный интеллект, цифровизация", – сказал член профсоюза.

По итогам встречи проект получил поддержку.