#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

День города стал символом развития и обновления Шымкента

Шымкент, день города, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 23:59 Фото: пресс-служба акима города Шымкент
В Шымкенте широко отметили День города, в рамках которого жителям и гостям мегаполиса были представлены новые социальные, культурные и общественные объекты, сообщает Zakon.kz.
Праздничные мероприятия сопровождались реализацией значимых инфраструктурных проектов и открытием современных общественных пространств для отдыха и досуга горожан.

В торжественных мероприятиях принял участие первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев. Вместе с акимом города Габитом Сыздыкбековым он посетил церемонии открытия ряда новых объектов и ознакомился с ходом реализации проектов, направленных на развитие городской инфраструктуры.

Одним из ключевых событий Дня города стало открытие первого этапа этноаула "Шымқала", реализованного за счет средств частного инвестора. Проект направлен на популяризацию национального культурного наследия, развитие туристического потенциала региона и создание благоприятной среды для представителей креативных индустрий.

На территории этноаула введены в эксплуатацию концертная площадка под открытым небом, туристический информационный центр "Visit Shymkent", ресторан национальной кухни и павильоны для мастеров народного творчества. В дальнейшем проект будет расширяться и станет одним из важных культурно-туристических центров региона.

Накануне праздника в городе были введены в эксплуатацию и другие значимые объекты. В частности, открылся новый Дом культуры, для жителей стала доступна цветочная аллея, а также завершен третий этап строительства современного парка "Shym City" площадью более 4 гектаров.

В рамках празднования Дня города горожанам были также презентованы новые парковые зоны. На территории бывшего парка "Кең баба" открылся Японский парк, а на месте реконструированного комплекса "Қиял әлемі" начал работу современный городской парк City Park.

Еще одним значимым проектом стал Экопарк площадью 45 гектаров, созданный на месте бывшего мусорного полигона. На его территории обустроены искусственный водоем, прогулочные аллеи, смотровые площадки и рекреационные зоны. Здесь высажено более пяти тысяч деревьев и кустарников, что способствует увеличению зеленого фонда города и улучшению экологической ситуации.

Открытие новых объектов стало результатом системной работы по формированию комфортной городской среды, развитию общественных пространств и повышению качества жизни населения.

Кульминацией праздничных мероприятий стал масштабный гала-концерт, состоявшийся вечером на площади "Астана". В мероприятии приняли участие тысячи жителей и гостей города. Перед зрителями выступили как местные артисты, так и популярные звезды казахстанской эстрады.

Шымкент, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 23:59

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

На сцене свои лучшие композиции исполнили Зируза, Едильжан, Заттыбек Копбосынулы, Досымжан Танатаров, Абдижаппар Алькожа, Торегали Тореали, Нурболат Абдуллин, Адилет Жаугашар, Ильхан, RaiM и группа "КешYOU". Ведущими праздничного вечера стали известные телеведущие Еркебулан Мырзабек и Марат Оралгазин.

Шымкент, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 23:59

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Горожане и гости Шымкента активно поддерживали артистов, исполняя вместе с ними любимые песни и создавая атмосферу настоящего праздника. Ярким завершением торжеств стал красочный фейерверк, украсивший ночное небо города.

Таким образом, День города в этом году стал символом динамичного развития и обновления Шымкента. Открытие новых объектов, расширение сети общественных пространств и насыщенная культурная программа наглядно продемонстрировали растущий социальный, туристический и культурный потенциал мегаполиса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
День госсимволов
18:45, 04 июня 2024
Как в Шымкенте отметили День государственных символов
Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы
18:35, 26 декабря 2025
Куда сходить в Алматы в новогодние праздничные дни
фестиваль
20:38, 21 марта 2026
Международный фестиваль DamDastour в Шымкенте стал ярким событием Наурыза
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: worldrapidblitzteams2026.fide.com
00:10, 20 июня 2026
Казахстанский шахматист-любитель Омаров стал призёром командного ЧМ по рапиду
Фото: официальный сайт ФИФА
23:32, 19 июня 2026
Файзуллаев раскрыл, кому посвятил дебютный гол Узбекистана на ЧМ-2026 по футболу
Фото: WTA
23:02, 19 июня 2026
Обидчица Елены Рыбакиной Эала вышла в полуфинал турнира в Берлине
Фото: RCC
22:45, 19 июня 2026
Александр Шлеменко досрочно победил болгарина Дипчикова в дебютном бою в АСА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: