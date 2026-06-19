День города стал символом развития и обновления Шымкента

В Шымкенте широко отметили День города, в рамках которого жителям и гостям мегаполиса были представлены новые социальные, культурные и общественные объекты, сообщает Zakon.kz.

Праздничные мероприятия сопровождались реализацией значимых инфраструктурных проектов и открытием современных общественных пространств для отдыха и досуга горожан.

В торжественных мероприятиях принял участие первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев. Вместе с акимом города Габитом Сыздыкбековым он посетил церемонии открытия ряда новых объектов и ознакомился с ходом реализации проектов, направленных на развитие городской инфраструктуры.

Одним из ключевых событий Дня города стало открытие первого этапа этноаула "Шымқала", реализованного за счет средств частного инвестора. Проект направлен на популяризацию национального культурного наследия, развитие туристического потенциала региона и создание благоприятной среды для представителей креативных индустрий.

На территории этноаула введены в эксплуатацию концертная площадка под открытым небом, туристический информационный центр "Visit Shymkent", ресторан национальной кухни и павильоны для мастеров народного творчества. В дальнейшем проект будет расширяться и станет одним из важных культурно-туристических центров региона.

Накануне праздника в городе были введены в эксплуатацию и другие значимые объекты. В частности, открылся новый Дом культуры, для жителей стала доступна цветочная аллея, а также завершен третий этап строительства современного парка "Shym City" площадью более 4 гектаров.

В рамках празднования Дня города горожанам были также презентованы новые парковые зоны. На территории бывшего парка "Кең баба" открылся Японский парк, а на месте реконструированного комплекса "Қиял әлемі" начал работу современный городской парк City Park.

Еще одним значимым проектом стал Экопарк площадью 45 гектаров, созданный на месте бывшего мусорного полигона. На его территории обустроены искусственный водоем, прогулочные аллеи, смотровые площадки и рекреационные зоны. Здесь высажено более пяти тысяч деревьев и кустарников, что способствует увеличению зеленого фонда города и улучшению экологической ситуации.

Открытие новых объектов стало результатом системной работы по формированию комфортной городской среды, развитию общественных пространств и повышению качества жизни населения.

Кульминацией праздничных мероприятий стал масштабный гала-концерт, состоявшийся вечером на площади "Астана". В мероприятии приняли участие тысячи жителей и гостей города. Перед зрителями выступили как местные артисты, так и популярные звезды казахстанской эстрады.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

На сцене свои лучшие композиции исполнили Зируза, Едильжан, Заттыбек Копбосынулы, Досымжан Танатаров, Абдижаппар Алькожа, Торегали Тореали, Нурболат Абдуллин, Адилет Жаугашар, Ильхан, RaiM и группа "КешYOU". Ведущими праздничного вечера стали известные телеведущие Еркебулан Мырзабек и Марат Оралгазин.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Горожане и гости Шымкента активно поддерживали артистов, исполняя вместе с ними любимые песни и создавая атмосферу настоящего праздника. Ярким завершением торжеств стал красочный фейерверк, украсивший ночное небо города.

Таким образом, День города в этом году стал символом динамичного развития и обновления Шымкента. Открытие новых объектов, расширение сети общественных пространств и насыщенная культурная программа наглядно продемонстрировали растущий социальный, туристический и культурный потенциал мегаполиса.