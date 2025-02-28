В Астане нашли и наградили особых водителей

В честь Дня благодарности в Астане прошла необычная акция – награждены водители, которые в течение года строго соблюдали правила дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Для участия в акции отобрали автомобилистов с большими пробегами, ежедневно находящихся в движении и не имеющих нарушений ПДД за прошедший год. В качестве поощрения добросовестным автолюбителям вручили сертификаты на годовой страховой полис.

"В рамках объявленного министром внутренних дел "года профилактики" проводится акция "Безопасная дорога", которая направлена на обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе на предотвращение ДТП. Сегодняшнее мероприятие направлено на поощрение водителей, которые в течение года, управляя транспортным средством, не нарушали ПДД", – отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

Ежедневно на дороги Астаны выезжает более 284 тысяч авто, 77 тысяч из них не нарушали правила дорожного движения в течение последнего года. Для того, чтобы награду получили действительно те, кто этого заслуживает, с помощью цифровых систем было отобрано десять авто, чей пробег достиг максимальных показателей за прошлый год. По мнению организаторов, такие акции станут стимулом для безопасного и безаварийного вождения.