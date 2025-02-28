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События

Парад рабочих профессий прошел в производственном парке в Туркестанской области

парад рабочих профессий, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 20:07 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В Туркестанской области прошло масштабное мероприятие под названием "Парад рабочих профессий" в производственном парке. Парад организовали в связи с тем, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие представители администрации области, колледжей, учебно-производственных комбинатов, предприятий, предприниматели, специалисты рабочих профессий, школьники, молодежь, родители и соискатели работы. Инициативу поддержали Управление координации занятости и социальных программ Туркестанской области, Управление образования, колледжи, Региональный центр мобильности труда "Еңбек", а также центры "Мансап" в районах и городах.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Глава Туркестанской области Нуралхан Кушеров выступил с поздравлением, отметил, что в колледжах готовят специалистов рабочих и технических профессий, и меры по их трудоустройству значительно усилились.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Глава государства объявил 2025 год Годом рабочих профессий. Задача – повысить престиж труда, чтобы каждый гражданин знал: труд – это достойная оплата и уважение в обществе. Это решение подчеркивает важность рабочих профессий для экономического развития страны и необходимость улучшения условий труда и поддержки работников. В Туркестанской области активно развиваются такие отрасли, как производство, предпринимательство, сельское хозяйство и туризм". Нуралхан Кушеров

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Он также отметил, что создание новых предприятий и формирование индустриальных зон открывает новые возможности для молодежи.

"В области утверждена "Карта регионального трудоустройства", в рамках которой планируется создание более 130 тыс. новых рабочих мест, из которых около 60% будут предназначены для рабочих профессий. Это поможет снизить уровень безработицы и обеспечить молодежь стабильной работой. Кроме того, в этом году реализуются новые инвестиционные проекты, в рамках которых откроется около 2 тыс. новых рабочих мест, 94% из которых будут связаны с рабочими профессиями. В 50 колледжах области обучается более 45 тыс. студентов, из которых 16 тыс. учат рабочие профессии. В этом году на подготовку специалистов выделено более 15 тыс. грантов, из которых 9500 – для рабочих профессий. Количество грантов будет увеличено на 1000 мест. Участники мероприятия, инвесторы и компании предложили рабочие места", – сказал Нуралхан Кушеров.

В мероприятии также принял участие председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты РК Асет Шонов, который поздравил участников.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В области уделяется особое внимание повышению статуса трудового человека и развитию профессионального образования. Учебные программы колледжей адаптируются к требованиям рынка. В этом направлении будут открыты 11 новых рабочих профессий с лицензиями, включая агрохимию, информационную безопасность, лифтовое хозяйство и производство эскалаторов, переработку хлопка, оператора беспилотных летательных аппаратов и тепличное хозяйство. Также в Туркестане откроется филиал IT-университета "WOOSONG-TURKISTAN". Один колледж в регионе будет ориентирован на IT-направление.

На мероприятии прошла ярмарка вакансий, в которой приняли участие 37 работодателей, предложивших 2268 рабочих мест. Среди крупных компаний, предложивших вакансии, "BNK GROUP LTD" (35 мест), "Алтын дала макта" (1400 мест) и "Jasyl Suyg Qazaqstan" (340 мест). В рамках проекта "Один колледж – один продукт" была организована выставка, на которой были представлены проекты колледжей и предприятий.

На ярмарке 24 грантополучателя по направлению "Еңбек" представили свою продукцию, а представители соответствующих организаций дали информацию о трудовом законодательстве и трудоустройстве. Мероприятие продолжилось мотивационными встречами с известными предпринимателями в формате TEDx.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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