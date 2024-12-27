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Политика

Токаев подписал указ об объявлении Года рабочих профессий

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 11:01 Фото: akorda.kz
Сегодня, 27 декабря 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об объявлении Года рабочих профессий, сообщает Zakon.kz.

В целях повышения престижа рабочих профессий и осуществления реформы системы технического и профессионального образования глава государства постановил объявить 2025 год Годом рабочих профессий.

Также правительству Казахстана принять необходимые меры по проведению года.

Контроль за исполнением президент возложил на Администрацию президента.

Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.

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Ранее советник – пресс-секретарь президента Берик Уали рассказал, какую масштабную работу Касым-Жомарт Токаев проделал в 2024 году, а также вкратце остановился на ключевых преобразованиях и достижениях в общественно-политическом и социально-экономическом развитии страны.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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