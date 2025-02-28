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События

Какая погода ожидает казахстанцев в марте

прогноз погоды на март в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 00:18 Фото: pixabay
Синоптики составили прогноз погоды по Казахстану на март 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Март – первый месяц весны, он ожидается теплым и осадочным. Средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 2° на всей территории Казахстана. Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы – в юго-западной, южной части Казахстана.

"Погода в марте весьма изменчива, морозные дни будут чередоваться теплыми, в северных регионах могут еще разыграться по-настоящему зимние метели. В течении марта прогнозируются часто осадки (дождь, мокрый снег), в южной половине преимущественно в виде дождя, усиление ветра, туман и гололедные явления", – пишет пресс-служба РГП "Казгидромет".

В первой декаде марта температура воздуха постепенно повысится на большей части территории республики ночью от -12-20°С, в центре, на востоке страны от -15-26°С до -5+1°С, днем от -3-11°С до -3+5°С.

В южных регионах ожидается колебание температуры воздуха ночью от -2-10°С до 0,+8°С, днем от -2+8°С до +10+15°С, в Туркестанской области до +15+20°С. В конце декады небольшое понижение температурного фона прогнозируется на всей территории Казахстана:

  • в северной половине ночью до -3-8°С, днем до 0,-5°С;
  • в южной половине ночью до -5+2 °С, днем до +3+10°С.

Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха:

  • в северной половине ночью от -10-15°С до -5+3°С, днем от -2-13°С до +2+10°С;
  • в южной половине ночью от -5+5°С до +2+10°С, днем от +3+8°С до +10+20°С.

В третьей декаде марта:

  • на большей части страны прогнозируется колебание температуры ночью от -5+5°С до +5+10°С, днем от +5+10°С до +10+20°С;
  • на севере, северо-западе страны ночью от -5-15°С до 0,-8°С, днем от 0,-5°С до +3+10°С.

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы и Алматинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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