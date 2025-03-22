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Общество

От грозы до снега: какая погода ожидает казахстанцев 23 марта

Зима в Алматы, снег в Алматы, дорога, дороги, машины, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 17:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 23 марта 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.
"В связи с прохождением фронтальных разделов на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, в ночные часы в виде дождя и снега, днем в виде дождя", – рассказали в РГП "Казгидромет".

На севере ночью ожидается снег. На западе, юге и в центре Мангистауской области прогнозируют сильный дождь.

В целом по стране возможно усилиние ветра. На северо-западе, востоке и в центре Казахстана – туман. На севере и востоке – гололед, на юге – гроза.

В Астане 23 марта ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°, днем около 0°.

В Алматы переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +18+20°.

В Шымкенте переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы.

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Андрей Дюсупов
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