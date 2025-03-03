Порядка двух тысяч крупномеров высадят в общественных пространствах Алматы

В Алматы с участием научных сотрудников КазНИИ им. Жиембаева, специалистов ТОО "Eco Almaty" и представителей СМИ состоялся пресс-тур по ознакомлению с состоянием зеленых насаждений на площади Республики и вдоль проспекта аль-Фараби.

В ходе мероприятия эксперты рассказали о проведенном ранее обследовании на данных участках, которое выявило аварийное, усыхающее, сухостойное и угнетенное состояние некоторых деревьев.

Экспертное мнение

По словам научного сотрудника КазНИИ защиты и карантина растений им. Жиембаева Нуржана Мухамадиева, состояние деревьев может быть связано со скрытыми патологическими процессами, такими как внутренняя гниль ствола, непаразитные заболевания или повреждения, вызванные насекомыми и механическими факторами.

Фото: акимат города Алматы

"В связи с потерей декоративных качеств и ослабленным состоянием деревьев по пр. аль-Фараби рекомендуется их замена на более устойчивые хвойные породы. Кроме того, замена необходима из-за опасности обрушения аварийных деревьев на пешеходов и автомобилистов", – сказал Нуржан Мухамадиев.

Лабораторное обследование хвои с признаками болезней выявило присутствие вторичных сапрофитных грибов рода Альтернария (Alternaria) и Мукор (Mucor), способствующих пожелтению деревьев. При этом патогенных вредных организмов обнаружено не было. Специалисты ТОО "Eco Almaty", проводившие обследование состояния сосен по ул. Сатпаева, подтвердили значительное (более 50%) повреждение обследованных деревьев вредителями и болезнями, а также активное отмирание древесины.

"Очень развит процесс отмирания, наблюдается массовое (более 50%) повреждение деревьев вредителями и болезнями. Как правило, это суховершинные, спелые и перестойные насаждения. Эти деревья считаются полностью усохшими и подлежат первоочередной вырубке," – отметил научный сотрудник ТОО "Eco Almaty" Серикжан