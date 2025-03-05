"Архитектору будущего" Марату Абиеву вынесли еще один приговор

Казахстанскому предпринимателю Марату Абиеву вынесли еще один приговор. 14 февраля 2025 года его осудили за создание ОПГ, незаконные действия с нефтью и контрабанду. На этот раз он получил 9 лет. Его соучастники приговорены к 8 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

5 марта 2025 года в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) опубликовали приговор Специализированного межрайонного суда Астаны.

Согласно ему, Марат Абиев осужден по ст. 262 ч. 1 ("Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а также участие в них"), ст. 197 ч. 4 п. 1, 2 ("Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения"), ст. 234 ч. 3 п. 2 УК ("Экономическая контрабанда") к 9 годам лишения свободы.

Также его пожизненно лишили права занимать должность на государственной службе и заниматься деятельностью, связанной с созданием и руководством общественными объединениями, сроком на 5 лет.

Его соучастники приговорены к 8 годам лишения свободы.

Кроме того, приговором суда конфисковано имущество подсудимых стоимостью более 180 млн тенге и преступный доход от контрабанды горюче-смазочных материалов (ГСМ) на сумму более 6 млрд тенге.

Ранее Агентство уже сообщало об окончании досудебного расследования в отношении Абиева Марата и его подельников: Новицкого Антона, Дарибаева Жанибека, Гребнева Евгения, Махметова Аманая.

В период с 2018 по 2022 год указанные лица, действуя в составе организованной группы, организовали на НПЗ в Актюбинской области производство запрещенного к реализации на территории ЕАЭС дизельного топлива экологического класса "К-2" в количестве 50,6 тыс. тонн.

Впоследствии дизельное топливо реализовано под видом другого нефтепродукта за 11,3 млрд тенге, в том числе 22,6 тыс. тонн на сумму 6,7 млрд тенге вывезено контрабандным путем за рубеж.

"На преступные доходы, полученные от незаконного оборота нефтепродуктов, финансировалась деятельность незаконного общественного объединения "Genesis" (или "Архитекторы будущего"), за создание и руководство которым 21 августа 2023 года Марат Абиев приговорен к 7 годам лишения свободы". Пресс-служба АФМ РК

Приговор не вступил в законную силу.

В ноябре 2022 года Zakon.kz также рассказывал, что Марат Абиев организовал незаконный митинг с участием 300 человек в Астане, а позже был арестован.