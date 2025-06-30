Бывшего министра юстиции Марата Бекетаева приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров, уголовное дело в отношении экс-министра юстиции Бекетаева расследовалось по факту мошенничества, хищения в особо крупном размере, незаконного участия в предпринимательской деятельности.

"В связи с тем, что следствие по нему велось под грифом "секретно", все материалы дела и обстоятельства преступления не подлежат, к сожалению, разглашению", – сказал Данияр Бигайдаров 30 июня 2025 года.

В марте официальный представитель Антикора сообщил, что дело экс-министра юстиции Марата Бекетаева направлено в суд.

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23 октября 2023 года в пресс-службе Антикора подтвердили задержание Марата Бекетаева. Позднее в Генпрокуратуре сообщили, что экс-министра юстиции задержали при попытке покинуть страну.