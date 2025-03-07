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События

Жителя Туркестанской области осудили за пропаганду джихада

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 09:12 Фото: Zakon.kz
В Кентауском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Туркестанской области Р., сообщает Zakon.kz.

Жителя Туркестанской области обвиняли в совершении пропаганды терроризма с использованием сетей телекоммуникации.

"С марта 2024 года мужчина через Telegram отправил своим знакомым видео про вооруженный джихад. Прокурор просил суд признать его виновным и назначить 8 лет лишения свободы. Подсудимый полностью признал вину".Пресс-служба Туркестанского областного суда

Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие малолетних детей. С учетом этого подсудимому назначили 7 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
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