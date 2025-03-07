Жителя Туркестанской области осудили за пропаганду джихада
Фото: Zakon.kz
В Кентауском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Туркестанской области Р., сообщает Zakon.kz.
Жителя Туркестанской области обвиняли в совершении пропаганды терроризма с использованием сетей телекоммуникации.
"С марта 2024 года мужчина через Telegram отправил своим знакомым видео про вооруженный джихад. Прокурор просил суд признать его виновным и назначить 8 лет лишения свободы. Подсудимый полностью признал вину".Пресс-служба Туркестанского областного суда
Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие малолетних детей. С учетом этого подсудимому назначили 7 лет лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
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