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Общество

Преследование женщины обернулось судом для жителя Алматинской области

Преследование женщины обернулось судом для жителя Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 18:44 Фото: Zakon.kz
В Енбекшиказахском районном суде Алматинской области рассмотрели уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в сталкинге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе суда, конфликт возник между подсудимым и потерпевшей на почве семейных обстоятельств. Женщина состоит в браке с братом сожительницы мужчины. Поводом для разногласий стал несовершеннолетний сын сожительницы подсудимого, который проживал у потерпевшей. Мужчина считал, что ребенка удерживают незаконно, и пытался установить с женщиной контакт.

Суд установил, что с осени 2025 года подсудимый, несмотря на явное нежелание потерпевшей общаться, систематически преследовал ее. Он неоднократно звонил, отправлял текстовые и голосовые сообщения через WhatsApp, в том числе в ночное время. В период с 10 по 12 февраля 2026 года мужчина продолжил навязчивые попытки связаться с женщиной, при этом часть сообщений и звонков позже удалил.

По данным суда, такие действия вызвали у потерпевшей чувство тревоги и страха за свою безопасность. Из-за преследования ей пришлось изменить привычный образ жизни, ограничить передвижение, а также она столкнулась с нарушением сна и ухудшением эмоционального состояния.

При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние подсудимого и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Мужчину признали виновным по статье 115-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Сталкинг") и назначили ему наказание в виде 60 часов общественных работ. Кроме того, с осужденного взыскан принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере пяти месячных расчетных показателей.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что друг семьи ответил в суде за насилие, сталкинг и убийство 14-летней девочки под Астаной.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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