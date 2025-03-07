Ерболат Досаев вручил госнаграды от имени президента в преддверии Международного женского дня 8 Марта

В преддверии 8 Марта жительницы Алматы получили ордена и медали от главы государства, сообщает Zakon.kz.

Аким Алматы Ерболат Досаев в торжественной обстановке вручил госнаграды от имени главы государства в преддверии Международного женского дня – 8 Марта.

В списке награжденных – жительницы Алматы, которые своим трудом, преданностью делу вносят вклад в развитие города и страны.





Фото: пресс-служба акима Алматы





Указом президента за значительный вклад в развитие системы образования орденом "Құрмет" награждена ветеран труда Зайда Жайсанова. Ее профессиональная деятельность связана с популяризацией казахских школ, совершенствованием методики преподавания немецкого языка и укреплением международного сотрудничества в сфере образования.

Орденом "Құрмет" за вклад в развитие спорта также награждена ветеран труда Татьяна Лесова. Она является заслуженным мастером спорта СССР по легкой атлетике, тренером высшей квалификационной категории, чемпионкой СССР и призером Олимпийских игр.





Фото: пресс-служба акима Алматы





В объявленный главой государства Год рабочих профессий медалью "Ерен еңбегі үшін" награждена Ольга Дрофа – аппаратчик химводоочистки участка №6 района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". Она работает на предприятии с ноября 1996 года и продолжает свою трудовую деятельность по сей день.





Фото: пресс-служба акима Алматы





Медалью "Ерен еңбегі үшін" также награждена Ирина Хасанова – начальник цеха приемки сырья и грануляции шрота ТОО "ALMATY MAI".

Медалью "Шапағат" награждена возглавляющая с 1997 года общественный фонд "Центр поддержки глухих инвалидов "Үміт" Аманбике Ергалиева. Ее стаж работы в социальной сфере составляет более 30 лет.