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Олжас Бектенов от имени президента вручил госнаграды работникам транспортной отрасли

премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 15:36 Фото: primeminister.kz
В преддверии Дня работников транспорта премьер-министр Олжас Бектенов от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева поздравил специалистов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и вручил государственные награды. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе правительства.

В своем выступлении премьер-министр подчеркнул ключевую роль транспортно-логистического сектора в развитии экономики страны.

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед нами задачу – увеличить потенциал транспортного сектора и развивать Казахстан как надежный транзитный хаб. В этом контексте важен упорный труд специалистов отрасли, которые обеспечивают безопасную и бесперебойную перевозку пассажиров и грузов. Отечественная транспортная отрасль по итогам первых 6 месяцев текущего года показала динамичный рост – на 22,7%. Это результат самоотверженного труда и добросовестной работы таких специалистов и ветеранов отрасли, как вы", – подчеркнул Олжас Бектенов 1 августа 2025 года.

Отмечены масштабные меры по модернизации инфраструктуры, цифровизации и повышению транзитного потенциала Казахстана, реализуемые по поручению президента. В настоящее время ведется ремонт 13 тыс. км автодорог, строится более 1,3 тыс. км новых железнодорожных линий, современные логистические хабы и аэропорты. К 2029 году планируется увеличить объем транзитных грузов, проходящих по территории страны, до 100 млн тонн.

Особое внимание уделено развитию мультимодальных маршрутов, включая Транскаспийский транспортный коридор – для реализации данного проекта модернизируются порты Актау и Курык. Также по поручению президента, озвученного на заседании Национального курултая в марте текущего года, началось строительство магистрали "Центр – Запад" по маршруту Астана – Аркалык – Торгай – Иргиз с выходом на ТМТМ, что позволит сократить маршрут между центральными и западными регионами страны на 560 км.

Отмечено развитие авиационной отрасли. Так, почти во всех аэропортах страны действует пятая степень свободы воздуха. В целях развития туризма строятся новые аэропорты в курортных зонах Катон-Карагая, Зайсана и Кендерли. Открыты новые пассажирские терминалы в Алматы, Кызылорде и Шымкенте. Ведется работа по восстановлению аэропорта Аркалык.

Премьер-министр подчеркнул, что в целом казахстанская транспортная отрасль становится все более технологичной и клиентоориентированной за счет внедрения новых цифровых решений, в том числе автоматизированных систем управления, цифровой диспетчеризации.

За вклад в развитие транспортной отрасли Олжас Бектенов от имени президента вручил государственные награды и почетные звания отличившимся работникам.

"В этом году в рамках Года рабочих профессий в систему государственных наград впервые введено почетное звание "Заслуженный работник транспортной отрасли Казахстана". Это искреннее признание вашего труда со стороны президента и всего казахского народа. Сегодня в других регионах страны также проходят церемонии чествования передовиков производства и ветеранов транспортной отрасли. По всей республике государственные награды и почетные звания будут вручены около 200 работникам. Это яркое свидетельство поддержки специалистов отечественной транспортной отрасли, которые прилагают усилия на благо страны", – подчеркнул Олжас Бектенов.

От имени награжденных с ответным словом выступили Канат Шаймин и Ануарбек Шулгауов. Работники транспортной отрасли выразили благодарность президенту и отметили, что высокая оценка их труда служит стимулом к дальнейшей добросовестной работе на благо Казахстана.

"Искренне благодарны главе государства за признание наших заслуг и оказанное уважение. Неустанный труд во благо страны – наш гражданский долг. Эта награда – большая радость и источник вдохновения для дальнейшей добросовестной службы. Пусть наш труд и далее служит народу!" – сказал директор филиала АО "НК "КТЖ" – "Курорт – Боровское рельсосварочное предприятие" Ануарбек Шулгауов.

Награждены:

Орденом "Парасат"

  • Айдар Беков – директор ТОО "Жана-Арқа-2006";
  • Агабек Айденов – инженер сантехнических систем АО "Международный аэропорт Алматы";

Почетным званием "Қазақстанның көлік саласының қайраткері"

  • Канат Шаймин – советник генерального директора ТОО "КАЖсервис";

Орденом "Құрмет"

  • Талгат Ластаев – вице-министр транспорта РК;
  • Гульнар Булекбаева – главный менеджер Департамента пути и сооружений филиала АО "НК "Қазақстан темір жолы" – "Дирекция магистральной сети";
  • Нурдаулет Байгазиев – директор филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" – "Шымкентское отделение ГП";
  • Айдар Оржанов – генеральный директор ТОО "НМСК "Казмортрансфлот";
  • Насипбай Смагулов – директор ТОО "АБИ-Астана";
  • Олег Чеканов – начальник линейной станции ТО ВС г. Шымкент инженерно-авиационной службы АО "Авиакомпания "SCAT";
  • Нурбол Абызбаев – директор Туркестанского областного филиала ТОО "КАЖсервис";
  • Талгат Бекбергенов – дорожный рабочий ДЭУ №72 Каркаралинска Карагандинского областного филиала ТОО "КАЖсервис";

Медалью "Ерен еңбегі үшін"

  • Евгений Альшанский – электромеханик Павлодарской дистанции сигнализации и связи филиала АО "НК "Қазақстан темір жолы" – "Павлодарское отделение магистральной сети";
  • Аргынказы Сейтжан – машинист электровоза грузового движения Карагандинского эксплуатационного локомотивного депо филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" "Карагандинское отделение ГП";
  • Мухтар Ыдырысов – машинист тепловоза Актогайского эксплуатационного локомотивного депо филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" – "Алматинское отделение ГП";
  • Айнур Салменова – главный диспетчер ТОО "Каспий Авто Парк";
  • Юрий Оленев – менеджер по обслуживанию в аэропорту АО "FlyArystan" в Караганде;
  • Василий Устименко – машинист тракторной техники комплексной колонны по обслуживанию скорой медицинской помощи, аэродрома и хозобеспечения службы спецтранспорта АО "Аэропорт Усть-Каменогорск";
  • Александр Ершов – старший инженер оперативного технического обслуживания воздушного судна АО "Эйр Астана" в Алматы;
  • Игорь Карлин – ведущий инженер систем отопления, вентиляции и кондиционирования АО "Международный аэропорт Алматы";
  • Жумабай Култанов – ветеран автодорожной отрасли, дорожный рабочий ДЭУ№51 Кызылординского областного филиала ТОО "КАЖсервис";
  • Жанат Жусупов – начальник дорожно-эксплуатационного участка № 5 города Кокшетау ТОО "КАЖсервис";
  • Ержан Байжан – оператор маркировочной машины дорожно-эксплуатационного участка №77 пос. Аксу-Аюлы Карагандинского областного филиала ТОО "КазАвтоЖолсервис";
  • Ануарбек Шулгауов – директор филиала АО "НК "КТЖ" – "Курорт – Боровское рельсосварочное предприятие";
  • Аскар Шокулбаев – мастер производственного обучения 5 уровня филиала АО "НК "ҚТЖ" – "Центр оценки и развития персонала железнодорожного транспорта";
  • Юрий Кашкаров – наладчик контрольно-измерительных вагонов мобильно-диагностического комплекса №70156 (118) Астана филиала АО "НК "ҚТЖ" – "Центр диагностики пути".

Фото: primeminister.kz

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