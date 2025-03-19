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События

Аким Акмолинской области анонсировал проекты по развитию транспортной инфраструктуры

вокзал, Акмолинская область, строительство , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 19:09 Фото: УВП Акмолинской области
В этом году в регионе стартует масштабная программа обновления железнодорожных вокзалов, 800 километров автодорог, а также новый авиационный маршрут.

Об амбициозных планах пристоличного региона рассказал Марат Ахметжанов на сессии областного маслихата, передает Управление внутренней политики.

Железнодорожный вокзал Кокшетау построен в 1981 году и сейчас находится на балансе АО "НК "Қазақстан темір жолы". Две пассажирские платформы обслуживают более десятка пар поездов и в среднем по две тысячи пассажиров в сутки. Последний капитальный ремонт здесь проводился еще в 2003 году. Теперь спустя более чем 20 лет планируется модернизация как здания вокзала, так и привокзальной площади. Обновление коснется не только областного центра, но и десятка других железнодорожных станций.

Фото: УВП Акмолинской области

"В этом году будут обновлены 11 железнодорожных вокзалов: Кокшетау, Щучинск, Атбасар, Акколь, Макинск, Есиль, Ерейментау, Жалтыр, Аршалы, Державинск, Жаксы. Параллельно за счет местного бюджета будет проводиться благоустройство привокзальных площадей в едином архитектурном стиле с вокзалами. Строительные работы начнутся уже в апреле", – сообщил аким области.

Марат Ахметжанов также добавил, что дополнительно прорабатывается вопрос по реконструкции еще пяти железнодорожных станций: Шортанды, Сарыоба Аршалынский, Еркиншилик и Уленты Ерейментауский.

Нововведения ожидают и кокшетаускую воздушную гавань. Сейчас аэропорт выполняет регулярные рейсы в Алматы, Актау и Шымкент. В этом году для акмолинцев станет доступен новый маршрут Кызылорда – Кокшетау – Кызылорда. Вместе с тем увеличат и частоту рейсов по уже существующим направлениям.

Фото: УВП Акмолинской области

В регионе также ведутся работы по обновлению автобусного парка.

"В прошлом году мы приобрели 24 городских и два междугородных автобуса. В целом, с 2019 года благодаря программе субсидирования удалось заменить 130 автобусов на социально значимых маршрутах – 64% от общего числа", – добавил глава региона.

Стоит отметить, что в этом году увеличено и финансирование на строительство и ремонт автодорог. Местные власти планируют обновить более 800 километров дорожного полотна.

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Айсулу Омарова
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