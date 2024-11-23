Более 130 проектов по улучшению транспортной инфраструктуры реализуют в Акмолинской области

В Акмолинской области ведется комплексная работа направленная на улучшение качества дорог. Особый упор делается на приведение в порядок проезжих частей в сельской местности, сообщает Zakon.kz.

По информации компетентных органов, на эти цели из бюджета выделено свыше 70 млрд тенге. На сегодняшний день активно ведутся работы по замене асфальтового покрытия на крупных транспортных магистралях. К тому же, особое внимание уделяют реконструкции дорог в отдаленных селах. Не остается в стороне и областной центр – Кокшетау. СВ 2024 году большое внимание там уделяют дорогам на окраинах.

"В Кокшетау планируется отремонтировать 40 километров автодорог. На данный момент практически закончили реконструкцию участка от улицы Уалиханова до Ашимова. Идет строительство дороги вдоль озера Копа. Новые транспортные узлы разгрузят улицы и сделают трафик менее напряженным. В прошлом году особый упор делался на ремонт центральных улиц. В текущем ремонтом охвачены все окраины областного центра", – рассказал руководитель отдела жилищно – коммунального хозяйства и автомобильных дорог Кокшетау Адлет Рахимжанов.

Он отметил, что уже сделан ремонт в поселке Застанционный, также заасфальтировали улицу Тумар, далее будут реконструировать дорогу на кирпичный завод.

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Колоссальная работа проводится и в районах области.

"На данный момент реализуют свыше 130 проектов, направленных на повышение качества транспортной инфраструктуры. В том числе, капитальный и средний ремонт таких крупных дорог, как "Жаксы-Державинск", "Щучинск-Степняк-Уалиханов", "Коргалжын-Сабынды". Не остались без внимания и улицы в населенных пунктах, расположенных недалеко от столицы. Акиматами районов предусмотрены средства в размере 46 миллиардов тенге, это с разных бюджетов, на реализацию 116 проектов. Это в основном дороги районного значения, а также улично-дорожная сеть населенных пунктов. Большой объем работы проводится вокруг Астаны. Это в городе Косшы, селах Талапкер, Караоткель и Коянды", – сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области Владимир Кулаков.

По словам спикера, огромное внимание при этом уделено контролю качества ремонта и строительства автодорог. И это не только экспертиза качества дорожно-строительных работ и материалов, но и диагностика состояния автодорог, ведомственная экспертиза проектно-сметных документаций на ремонт и тесное взаимодействие с местными исполнительными органами по улучшению качества. Инженеры филиала проводят экспертизу качества применяемых дорожно-строительных материалов и отбор проб-кернов асфальтобетонного покрытия.

Фото: pixabay

Как сообщили местные власти, в целом в Акмолинской области будет отремонтировано свыше 500 километров автодорог.