Казахстанцев пригласили выбрать будущих судей

Высший судебный совет Казахстана призвал граждан принять участие в отборе кандидатов на судейские должности, оставив мнение о претендентах на официальном сайте ведомства, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению Совета, отзывы принимаются до 4 апреля текущего года в разделе "Мнения граждан об участниках конкурса".

"Для обеспечения объективности и открытости отбора судей изучаются не только профессиональные и личностные качества кандидатов, но также учитывается мнение общественности", — говорится в сообщении.

Кроме того, соискателей оценивает конкурсная комиссия, в состав которой входят представители адвокатуры, прокуратуры, юридического сообщества и HR-специалисты.

Ранее правила работы Академии правосудия утвердили в Казахстане.