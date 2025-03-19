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События

Казахстанцев пригласили выбрать будущих судей

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 00:44 Фото: Zakon.kz
Высший судебный совет Казахстана призвал граждан принять участие в отборе кандидатов на судейские должности, оставив мнение о претендентах на официальном сайте ведомства, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению Совета, отзывы принимаются до 4 апреля текущего года в разделе "Мнения граждан об участниках конкурса".

"Для обеспечения объективности и открытости отбора судей изучаются не только профессиональные и личностные качества кандидатов, но также учитывается мнение общественности", — говорится в сообщении.

Кроме того, соискателей оценивает конкурсная комиссия, в состав которой входят представители адвокатуры, прокуратуры, юридического сообщества и HR-специалисты.

Ранее правила работы Академии правосудия утвердили в Казахстане

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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