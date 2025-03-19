Казахстанцев пригласили выбрать будущих судей
Фото: Zakon.kz
Высший судебный совет Казахстана призвал граждан принять участие в отборе кандидатов на судейские должности, оставив мнение о претендентах на официальном сайте ведомства, сообщает Zakon.kz.
Согласно сообщению Совета, отзывы принимаются до 4 апреля текущего года в разделе "Мнения граждан об участниках конкурса".
"Для обеспечения объективности и открытости отбора судей изучаются не только профессиональные и личностные качества кандидатов, но также учитывается мнение общественности", — говорится в сообщении.
Кроме того, соискателей оценивает конкурсная комиссия, в состав которой входят представители адвокатуры, прокуратуры, юридического сообщества и HR-специалисты.
Ранее правила работы Академии правосудия утвердили в Казахстане.
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