Правила работы Академии правосудия утвердили в Казахстане

Председатель Высшего судебного совета РК распоряжением от 24 февраля 2025 года утвердил Правила деятельности Академии правосудия при Высшем судебном совете РК, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок деятельности Академии правосудия при Высшем судебном совете РК (Академия), включающий организацию:

управления деятельностью;

образовательной и учебно-методической деятельности;

научной и международной деятельности;

проведения квалификационного экзамена для лиц, окончивших обучение в магистратуре Академии.

Коллегиальным органом управления Академией является Ученый совет.

Непосредственное руководство Академией осуществляет ректор Академии, назначаемый на должность и освобождаемый от должности председателем Высшего судебного совета РК (Совет).

Численность обучающихся в Академии на бюджетной основе определяется государственным образовательным заказом, на платной основе – Ученым советом.

Образовательная деятельность Академии

Академия реализует образовательные программы дополнительного образования как в формате очного, так и дистанционного обучения. Наполняемость академической группы и их формирование осуществляется Академией самостоятельно.

Образовательная и учебно-методическая деятельность Академии осуществляется в соответствии с образовательными программами послевузовского и дополнительного образования, исследовательскими и международными проектами.

Один академический час аудиторной работы и самостоятельной работы обучающегося составляет 50 минут.

Один академический час профессиональной практики, экспериментальной/научно-исследовательской работы, итоговой государственной аттестации обучающихся составляет 50 минут.

В Академии устанавливаются следующие основные виды учебных работ: контактные часы, консультации, контрольные работы, самостоятельная работа обучающегося, профессиональная практика, стажировка, магистерский проект, магистерская и докторская диссертация.

Языками обучения подготовки, переподготовки, повышения квалификации и подготовки к сдаче квалификационного экзамена на должность судьи являются казахский и русский.

Базами профессиональных практик являются суды города Астана. Для организации прохождения профессиональной практики обучающимися Академией заключается договор на прохождение профессиональной практики с судом города Астаны.

В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (стихийные явления, военные действия, чрезвычайное положение и иные) Академия по согласованию с Советом может определить в качестве баз практики другие местные суды РК, с которыми заключаются договоры на прохождение обучающимися профессиональной практики.

Научная деятельность Академии

Научная работа Академии направлена на исследование проблем судебной системы и судебного образования, выработку научного подхода в решении практических проблем на основе интеграции науки, образования и судебной деятельности в целях повышения качества отправления правосудия.

Научно-исследовательская работа (НИР) Академии включает:

проведение фундаментальных, прикладных научно-исследовательских и информационно-аналитических работ;

разработку и внедрение инновационных технологий обучения в учебный процесс;

внедрение результатов научных исследований в учебный процесс и юридическую практику;

формирование и развитие собственных научных школ, активное привлечение к НИР научно-педагогических сотрудников и обучающихся;

организацию и руководство НИР обучающихся и слушателей.

Квалификационный экзамен на должность судьи для выпускников Академии

Основанием для допуска лица к сдаче квалификационного экзамена на должность судьи является окончание обучения в магистратуре Академии с присвоением степени магистра.

Решение о допуске лица, окончившего обучение в Академии, к сдаче квалификационного экзамена оформляется приказом ректора Академии по представлению вице-ректора по учебной и научной работе.

Прием квалификационного экзамена на должность судьи у лица, окончившего обучение в Академии, для определения уровня его знаний и способности применять их на практике осуществляет квалификационная комиссия.

Процедура сдачи квалификационного экзамена включает в себя три этапа:

компьютерное тестирование на знание законодательства РК;

проверку способности экзаменуемого применять знания на практике на основе решения задач, моделирующих ситуации из судебной практики (решение кейса);

написание эссе.

Компьютерное тестирование организуется на базе РГКП "Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан" по тестовым заданиям, предоставленным Советом.

Компьютерное тестирование экзаменуемого осуществляется по 100 тестовым заданиям. На них отводится 90 минут.

По итогам компьютерного тестирования экзаменуемый получает в зависимости от количества правильных ответов следующее количество баллов:

от 75 до 89 правильных ответов – оценка 4;

от 90 до 100 правильных ответов – оценка 5.

Лицо, набравшее оценку менее 4, считается не прошедшим первый этап экзамена (тестирование).

Лицо, набравшее по итогам тестирования оценку 4 и более, допускается к решению кейса.

Перед началом решения кейса экзаменуемым предоставляется на выбор три пакета с экзаменационными билетами.

По желанию любое лицо из числа экзаменуемых выбирает и вскрывает пакет с одним экзаменационным билетом для потока.

Экзаменационный билет состоит из комбинированного кейса, содержащего задания по четырем формам судопроизводства: гражданскому, административному, уголовному и по делам об административных правонарушениях. По каждой форме судопроизводства предусматриваются два вопроса: по материальному и процессуальному праву.

Решение кейса выполняется на компьютере в формате open book (экзаменуемым разрешается использование кодексов по отраслям права, вынесенным на квалификационный экзамен). Доступ к текстам кодексов обеспечивается Академией. На решение кейса экзаменуемым отводится 2 часа.

Ответы экзаменуемых должны быть обоснованными, с детальным и четким изложением своей позиции по поставленному вопросу.

По итогам решения кейса экзаменуемый получает в зависимости от итоговой оценки следующее количество баллов:

от 75 до 89 баллов – оценка 4;

от 90 до 100 баллов – оценка 5.

Лицо, набравшее оценку менее 4, считается не прошедшим второй этап экзамена (решение кейса).

Лицо, набравшее по итогам решения кейса оценку 4 и более, допускается к написанию эссе.

Эссе пишется по одной из актуальных правовых тем.

Перед началом написания эссе экзаменуемым предоставляется на выбор три пакета с темами эссе. Один из числа экзаменуемых выбирает и вскрывает пакет с темой эссе для всего потока.

Текст эссе набирается на компьютере. Максимальный объем эссе составляет 500 слов. На написание эссе экзаменуемому отводится 2 часа.

По итогам написания эссе экзаменуемый получает в зависимости от выведенной итоговой оценки следующее количество баллов:

от 75 до 89 баллов – оценка 4;

от 90 до 100 баллов – оценка 5.

Лицо, набравшее оценку менее 4, считается не прошедшим третий этап экзамена (написание эссе).

Лицо, получившее оценку 4 или 5 на каждом из трех этапов, считается успешно сдавшим квалификационный экзамен.

Успешный результат сдачи квалификационного экзамена в Академии действителен в течение четырех лет.

Результаты квалификационного экзамена передаются в архив Академии для хранения на срок не менее пяти лет.

Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, к пересдаче в Академии не допускается.

Распоряжение введено в действие с 24 февраля 2025 года.