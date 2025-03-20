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События

Более миллиона долларов не дали ввезти в Казахстан из Узбекистана: валюту изъяли пакетами

Более миллиона долларов не дали вывезти из Узбекистана в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 14:18 Фото: Служба госбезопасности Узбекистана
Служба государственной безопасности совместно с таможенными органами Узбекистана выявила попытку незаконно вывезти в Казахстан более миллиона долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации Службы госбезопасности, на погранично-таможенном посту "Навои" в Ташкентском районе Ташкентской области при проверке автомобиля Lacetti, двигавшегося из Узбекистана в Казахстан, нашли целлофановый пакет с 874 тыс. долларов США. Пакет принадлежал пассажирке авто, жительнице Ташкентского района, 1978 года рождения. Деньги она хотела вывезти, минуя таможенный контроль.

Далее в рамках оперативных мероприятий выяснилось, что иностранную валюту собирали у торговцев на рынках города Ташкента, передавали посреднику, который отдавал деньги упомянутой выше женщине. При осмотре квартиры посредника нашли еще 399 тыс. долларов США, которые были подготовлены для дальнейшей транспортировки в Казахстан.

Всего за время проведения оперативного мероприятия было собрано более 1 млн долларов. Ведутся следственные действия. Подозреваемые заключены под стражу.

Ранее стало известно, что троих казахстанцев объявили в межгосударственный розыск: они незаконно вывезли из страны бензин на 16 млрд тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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