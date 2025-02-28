Незаконно вывезли бензин почти на 16 млрд тенге: трое казахстанцев объявлены в межгосударственный розыск

Сотрудниками Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику для реализации, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что подозреваемые, закупая на территории Казахстана бензин под видом растворителя и дистиллятов, незаконно вывозили его за пределы страны по поддельным документам.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий на станции "Турксиб" задержаны 8 железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92, отгруженных с мини-НПЗ "Кара Май ОйЛ", общим объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызскую Республику. Всего с указанного мини-НПЗ за 2023-2024 годы в соседнее государство экспортировано более 102 тыс. тонн ГСМ", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

По предварительным данным, теневой оборот преступной группы за последние два года составил более 15,5 млрд тенге.

В АФМ отметили, что по указанному делу объявлены в межгосударственный розыск:

Попов Алексей Александрович, 27.04.1987 года рождения, гражданин РК, уроженец Тараза, Жамбылской области, ранее не судим;

Ибраимов Рахымжан Маматұлы, 29.01.1996 года рождения, гражданин РК, уроженец города Чартак, Республики Узбекистан, ранее не судим;

Сагындыков Серик Ерланович, 29.07.1987 года рождения, гражданин РК, уроженец Жамбылской области, ранее не судим.

"Избрана мера пресечения – "содержание под стражей", – заключили в пресс-службе агентства.

27 февраля 2025 года стало известно, что Казахстан продлит запрет на вывоз бензина и дизтоплива.