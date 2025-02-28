Незаконно вывезли бензин почти на 16 млрд тенге: трое казахстанцев объявлены в межгосударственный розыск
Фото: Telegram/afm_rk
Сотрудниками Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику для реализации, сообщает Zakon.kz.
Установлено, что подозреваемые, закупая на территории Казахстана бензин под видом растворителя и дистиллятов, незаконно вывозили его за пределы страны по поддельным документам.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий на станции "Турксиб" задержаны 8 железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92, отгруженных с мини-НПЗ "Кара Май ОйЛ", общим объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызскую Республику. Всего с указанного мини-НПЗ за 2023-2024 годы в соседнее государство экспортировано более 102 тыс. тонн ГСМ", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.
По предварительным данным, теневой оборот преступной группы за последние два года составил более 15,5 млрд тенге.
В АФМ отметили, что по указанному делу объявлены в межгосударственный розыск:
- Попов Алексей Александрович, 27.04.1987 года рождения, гражданин РК, уроженец Тараза, Жамбылской области, ранее не судим;
- Ибраимов Рахымжан Маматұлы, 29.01.1996 года рождения, гражданин РК, уроженец города Чартак, Республики Узбекистан, ранее не судим;
- Сагындыков Серик Ерланович, 29.07.1987 года рождения, гражданин РК, уроженец Жамбылской области, ранее не судим.
"Избрана мера пресечения – "содержание под стражей", – заключили в пресс-службе агентства.
27 февраля 2025 года стало известно, что Казахстан продлит запрет на вывоз бензина и дизтоплива.
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