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События

Семь лет почти не выходил на улицу: мошенника из России поймали в Казахстане

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 14:45 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В городе Акколь Акмолинской области спустя 10 лет поисков задержали мошенника из России, совершившего девять преступлений, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, мужчина находился в межгосударственном розыске с 2015 года.

"Установлено, что 56-летний гражданин Российской Федерации обвиняется в совершении девяти эпизодов преступлений, в том числе восьми мошенничеств и растраты вверенного имущества в особо крупном размере. В августе 2015 года фигурант не явился на заседание Советского районного суда города Красноярска и на протяжении 10 лет скрывался от правосудия", – рассказали в полиции.

Как следует из материалов уголовного дела, отсутствие на судебном заседании мужчина объяснил нахождением на лечении. А в 2018 году он нелегально пересек границу и прибыл в Казахстан.

"На протяжении нескольких лет разыскиваемый жил у родных и практически не выходил на улицу. Все эти годы он не имел постоянного места работы, а документы, по его словам, утерял. Фигурант является гражданином РФ, но родился и вырос в Казахстане", – отметили в ДП.

В настоящее время мужчина задержан, проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

Утром 20 марта стало известно, что из Азербайджана экстрадировали гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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