Молодых супругов экстренно доставили вертолетом из Акколя в Кокшетау

Супругов 27 и 28 лет экстренно транспортировали из города Акколь Акмолинской области в медицинское учреждение города Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Пилотам "Казавиаспас" совместно с врачами санитарной авиации пришлось совершить два рейса.

Как уточнили спасатели, пациенты были благополучно и в кратчайшие сроки доставлены в областной центр, где сейчас получают необходимую медицинскую помощь.

"Вертолеты МЧС находятся в постоянной готовности к оказанию экстренной медицинской помощи, особенно в условиях удаленности населенных пунктов". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что ребенка экстренно эвакуировали на вертолете МЧС в Кокшетау.