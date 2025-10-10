#АЭС в Казахстане
События

Молодых супругов экстренно доставили вертолетом из Акколя в Кокшетау

молодых супругов экстренно доставили вертолетом из Акколя в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 22:10 Фото: пресс-служба МЧС РК
Супругов 27 и 28 лет экстренно транспортировали из города Акколь Акмолинской области в медицинское учреждение города Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Пилотам "Казавиаспас" совместно с врачами санитарной авиации пришлось совершить два рейса.

Как уточнили спасатели, пациенты были благополучно и в кратчайшие сроки доставлены в областной центр, где сейчас получают необходимую медицинскую помощь.

"Вертолеты МЧС находятся в постоянной готовности к оказанию экстренной медицинской помощи, особенно в условиях удаленности населенных пунктов".Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что ребенка экстренно эвакуировали на вертолете МЧС в Кокшетау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
