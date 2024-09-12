Двоих парней застрелили на кладбище в Акколе

В городе Акколь Акмолинской области произошло двойное убийство, сообщает Zakon.kz.

О случившемся стало известно из видеообращения материи одного из убитых.

По ее словам, это произошло 11 августа 2024 года. Ее 26-летний сын вступил в конфликт с двумя подозреваемыми.

"Мой сын был спортсменом, тренером по рукопашному бою, мог за себя постоять. Зная это, они вывезли его за город вместе с другом. Там был еще один друг. Вывезли на кладбище. Выйдя из машины К. начал стрелять по людям, по мишеням. Застрелив моего сына, они продолжили стрельбу. Застрелили его друга. Третьему удалось сбежать и спрятаться", – рассказала женщина.

Ее сын скончался по пути в больницу. Друг умер на следующий день в реанимации. У обоих погибших остались маленькие дети. Их родные боятся, что виновные могут "выйти сухими из воды".

В полиции региона прокомментировали произошедшее.

"Департамент полиции сообщает, что по факту убийства двух жителей города Акколь возбуждено уголовное дело. Подозреваемые лица установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

Там заверили, что по уголовному делу будет проведено тщательное и всесторонне расследование.

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