Автодилера наказали крупным штрафом в Алматы: навязывали платные допуслуги

В Алматы автодилера наказали штрафом более 88 млн тенге за навязывание дополнительных услуг в салонах, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры города, ряд автосалонов города систематически навязывали клиентам дополнительные услуги (сигнализация, затемнение автостекол, коврики и другие комплектующие за дополнительную оплату), нарушая их права и действующее законодательство.

"На основании акта прокурорского надзора Департаментом по защите и развитию конкуренции города Алматы проведено расследование с привлечением ТОО "Toyota Tsusho Kazakhstan Auto" к административной ответственности по п. 3-1 ст. 159 КоАП РК (монополистическая деятельность) с наложением штрафа на сумму более 88 млн тенге. В настоящее время штраф полностью оплачен", – сообщили в прокуратуре Алматы.

Там напомнили, что навязывание дополнительных услуг потребителям запрещено законодательством.

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