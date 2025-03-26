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События

Автодилера наказали крупным штрафом в Алматы: навязывали платные допуслуги

В Алматы салон авто Тойота навязывал допуслуги, его оштрафовали, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 17:12 Фото: pexels
В Алматы автодилера наказали штрафом более 88 млн тенге за навязывание дополнительных услуг в салонах, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры города, ряд автосалонов города систематически навязывали клиентам дополнительные услуги (сигнализация, затемнение автостекол, коврики и другие комплектующие за дополнительную оплату), нарушая их права и действующее законодательство.

"На основании акта прокурорского надзора Департаментом по защите и развитию конкуренции города Алматы проведено расследование с привлечением ТОО "Toyota Tsusho Kazakhstan Auto" к административной ответственности по п. 3-1 ст. 159 КоАП РК (монополистическая деятельность) с наложением штрафа на сумму более 88 млн тенге. В настоящее время штраф полностью оплачен", – сообщили в прокуратуре Алматы.

Там напомнили, что навязывание дополнительных услуг потребителям запрещено законодательством.

Ранее в Комитете по защите прав потребителей рассказали казахстанцам, как оформить жалобу на "некачественный" автомобиль.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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