Токаев подписал указ о медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 26 марта подписал указ "О единой юбилейной медали "Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл", сообщает Zakon.kz.

В соответствии с указом единой юбилейной медалью "Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл" будут награждены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и иные лица.

Юбилейной медалью награждаются:

Участники Великой Отечественной войны, а именно военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии и флота в период Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики Великой Отечественной войны. Лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, а именно военнослужащие действующей армии и флота, партизаны и подпольщики Великой Отечественной войны, а также рабочие и служащие, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны на фронте, в районе военных действий, на прифронтовых участках железных дорог, сооружениях оборонительных рубежей, военно-морских баз и аэродромов. Военнослужащие, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии. Лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского флота, войск и органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах, учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо находившиеся в соответствующие периоды в городах, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии. Лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в годы Второй мировой войны на территории зарубежных стран в составе партизанских отрядов, подпольных групп и других антифашистских формирований. Граждане, работавшие в период блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Житель блокадного Ленинграда". Несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Лица начальствующего и рядового состава органов государственной безопасности бывшего Союза ССР и органов внутренних дел, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или выполнением служебных обязанностей в государствах, в которых велись боевые действия. Лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны. Лица, проработавшие (прослужившие) в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны. Супруга (супруг) умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, а также супруга (супруг) умершего участника Великой Отечественной войны, партизана, подпольщика, гражданина, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признававшихся лицами с инвалидностью в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в повторный брак. Не вступившие в повторный брак вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне.

Составление и утверждение списков лиц, награждаемых юбилейной медалью, производятся в следующем порядке:

Списки составляются местными органами военного управления областей, городов республиканского значения, столицы.

Списки подписываются должностными лицами, ответственными за их составление, и утверждаются руководителями местных органов военного управления областей, городов республиканского значения, столицы в срок до 15 апреля 2025 года.

Утвержденные списки передаются в местные исполнительные органы Республики Казахстан в срок до 20 апреля 2025 года.

Вручение юбилейной медали производится местными исполнительными органами от имени и по поручению президента в срок не позднее шести месяцев со дня утверждения списков. Юбилейная медаль вручается по месту включения награждаемых лиц в список.

Вместе с юбилейной медалью награждаемому лицу вручается удостоверение к медали.

Ранее сообщалось, что алматинские ветераны получат бесплатные путевки на отдых.