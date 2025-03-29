Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана

Президент Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Глава Казахстана поблагодарил Шавката Мирзиёева за визит и отметил, что такие неформальные встречи стали уже доброй традицией.

"Это очень хорошая возможность обменяться мнениями в деловой атмосфере относительно того, как мы работаем над большим делом – развитием сотрудничества между братскими, дружественными государствами. Мы являемся союзниками и от того, как будут складываться взаимоотношения между нашими странами, в значительной степени зависит и ситуация во всем Центральноазиатском регионе", – отметил Токаев.

Он высоко оценил личный вклад лидера Узбекистана в дело сближения братских народов и продвижение общих целей обеспечения устойчивого и безопасного развития региона.

Фото: akorda.kz

Мирзиёев также отметил важность сегодняшней встречи для укрепления двусторонних связей.

"Я очень благодарен, что вы так дружественно встречаете меня сегодня на своей малой родине, в Алматы, как полагается нашим двум народам. От себя и от имени своего народа очень благодарен вам за это. На самом деле наши отношения стали совершенно другие за последние годы. Мы – союзники. Благодаря нашим личным отношениям многие вопросы решаются, и все то, о чем мы договариваемся, получается. Есть реальные результаты. Искренне хочу вас поздравить с успехами Казахстана. Экономика развивается, успехи хорошие. Первый квартал завершился с ростом 5,4%", – сказал глава Узбекистана.

Мирзиёев отметил, что несмотря на неофициальную встречу, он прибыл в Казахстан с большой командой, поскольку каждый визит дает большой импульс отношениям двух стран и всем договоренностям.

Фото: akorda.kz

Собеседники обстоятельно обсудили перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и водной сферах, а также в промышленной кооперации и туризме. Особое внимание было уделено развитию культурно-гуманитарных контактов.

Отдельно были рассмотрены вопросы региональной и международной повестки дня.

По итогам переговоров президенты подчеркнули твердую приверженность курсу на дальнейшее углубление казахско-узбекского стратегического партнерства.

Ранее президенты Казахстана и Узбекистана посетили высокогорный спортивный комплекс "Медеу", где осмотрели ледовую арену и ознакомились с фотовыставкой об истории катка.