#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.42
542.08
6
События

Токаеву и Мирзиёеву рассказали о рекордах, поставленных на "Медеу"

Медеу, фигурное катание, Алматы, , фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 13:59 Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана и Узбекистана посетили высокогорный спортивный комплекс "Медеу", где осмотрели ледовую арену и ознакомились с фотовыставкой об истории катка, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарту Токаеву и Шавкату Мирзиёеву рассказали, что спортивный комплекс занимает особое место в истории международного спорта: c 1972 по 1991 год здесь установили 247 рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин. При этом "Медеу" до сих пор остается одной из самых популярных туристических достопримечательностей Казахстана. За сезон 2024–2025 годов горный каток посетили 460 000 человек.

Фото: akorda.kz

Президенты осмотрели проект нового этапа развития "Медеу", направленный на формирование центра мирового уровня с устойчивой туристической моделью, а также побеседовали с алматинским конькобежцем Евгением Кошкиным – победителем двух последних этапов Кубка мира 2025 года и призером Чемпионата мира и Азиатских игр.

Фото: akorda.kz

На недавней спартакиаде Казахстана спортсмен одержал уверенную победу и установил неофициальный мировой рекорд на дистанции 100 метров (9,31 секунды).

Затем перед главами государств выступили молодые отечественные фигуристы.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Ранее президенты Казахстана и Узбекистана осмотрели горнолыжный кластер Алматы. Знаковые вершины Заилийского Алатау главам государств показал аким мегаполиса Ерболат Досаев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана
События
14:44, Сегодня
Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: