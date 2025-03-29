Токаеву и Мирзиёеву рассказали о рекордах, поставленных на "Медеу"

Президенты Казахстана и Узбекистана посетили высокогорный спортивный комплекс "Медеу", где осмотрели ледовую арену и ознакомились с фотовыставкой об истории катка, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарту Токаеву и Шавкату Мирзиёеву рассказали, что спортивный комплекс занимает особое место в истории международного спорта: c 1972 по 1991 год здесь установили 247 рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин. При этом "Медеу" до сих пор остается одной из самых популярных туристических достопримечательностей Казахстана. За сезон 2024–2025 годов горный каток посетили 460 000 человек.

Фото: akorda.kz

Президенты осмотрели проект нового этапа развития "Медеу", направленный на формирование центра мирового уровня с устойчивой туристической моделью, а также побеседовали с алматинским конькобежцем Евгением Кошкиным – победителем двух последних этапов Кубка мира 2025 года и призером Чемпионата мира и Азиатских игр.

Фото: akorda.kz

На недавней спартакиаде Казахстана спортсмен одержал уверенную победу и установил неофициальный мировой рекорд на дистанции 100 метров (9,31 секунды).

Затем перед главами государств выступили молодые отечественные фигуристы.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Ранее президенты Казахстана и Узбекистана осмотрели горнолыжный кластер Алматы. Знаковые вершины Заилийского Алатау главам государств показал аким мегаполиса Ерболат Досаев.