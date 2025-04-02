Транспортные прокуроры Казахстана посетили международные авиационные организации

Делегация Главной транспортной прокуратуры (ГТП) посетила штаб-квартиру Европейского и Североатлантического офиса Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции (BEA), сообщает Zakon.kz.

По информации ГТП, делегация посетила Францию по приглашению регионального директора Международной организации гражданской авиации (ICAO) Николаса Ралло. Визит был направлен на развитие международного сотрудничества в области авиационной безопасности и расследования авиационных происшествий.

"Одним из основных событий поездки стала встреча с Николасом Ралло в штаб-квартире ICAO. В ходе переговоров обсуждались вопросы координации правоохранительных и авиационных органов при расследовании происшествий, повышение эффективности их работы, а также укрепление международного взаимодействия. Эти аспекты регулируются международными стандартами ICAO, закрепленными в Чикагской конвенции", – сказано в сообщении.

Прокуроры также ознакомились с методами работы организации и договорилась о расширении сотрудничества, в том числе о возможном обучении специалистов Казахстана.

Еще одним важным пунктом визита стало посещение Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции (BEA), ключевого авиационного следственного агентства Европы. Созданное в 1946 году, оно обладает уникальным опытом расследования авиационных катастроф и считается одной из лучших в мире.

Делегацию встретил руководитель департамента расследования Йохан Кондетт, который подробно рассказал о работе агентства. Казахстанские представители увидели, как специалисты BEA анализируют "черные ящики", исследуют вещественные доказательства, взаимодействуют с прокуратурой и судами Франции. Делегации также показали ангар, где хранятся останки разбившихся самолетов, которые используются для детального изучения причин катастроф.

В ГТП отметили, что "этот визит подтвердил высокий уровень сотрудничества с международными авиационными организациями и открыл новые перспективы для профессионального развития отношений. Достигнутые договоренности позволят усилить обмен опытом, повысить уровень расследований авиационных происшествий и внедрить передовые мировые практики в Казахстане".