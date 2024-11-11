Главная транспортная прокуратура и ИКАО укрепляют сотрудничество

Руководством транспортной прокуратуры проведена встреча с директором Европейского и Североатлантического бюро ИКАО (Международная организация гражданской авиации) Николасом Ралло, сообщает Zakon.kz.

Повесткой дня стали принципы сотрудничества органов прокуратуры и ИКАО.





"Стороны отметили важность дальнейшего взаимодействия, в том числе в вопросах расследования авиапроисшествий, а также перспективы использования международных стандартов для повышения безопасности полетов в Казахстане", – рассказали в Главной транспортной прокуратуре.

В завершение Николас Ралло пригласил представителей транспортной прокуратуры посетить с официальным визитом Париж, для дальнейшего обмена опытом и укрепления партнерства.