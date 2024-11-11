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Главная транспортная прокуратура и ИКАО укрепляют сотрудничество

ГТП, ИКАО, сотрудничество, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 18:52 Фото: ГТП
Руководством транспортной прокуратуры проведена встреча с директором Европейского и Североатлантического бюро ИКАО (Международная организация гражданской авиации) Николасом Ралло, сообщает Zakon.kz.

Повесткой дня стали принципы сотрудничества органов прокуратуры и ИКАО.


"Стороны отметили важность дальнейшего взаимодействия, в том числе в вопросах расследования авиапроисшествий, а также перспективы использования международных стандартов для повышения безопасности полетов в Казахстане", – рассказали в Главной транспортной прокуратуре.

В завершение Николас Ралло пригласил представителей транспортной прокуратуры посетить с официальным визитом Париж, для дальнейшего обмена опытом и укрепления партнерства.

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