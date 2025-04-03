Мировой лидер открыл завод по производству холодильников в Туркестанской области

На территории малого промышленного парка в Сауранском районе Туркестанской области запущен завод по производству холодильников международной компании UBC с 1000 новыми рабочими местами.

В церемонии открытия предприятия приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, президент компании Игорь Гуменный, вице-президент по производству Игорь Бурдыленко, вице-президент по коммерции Александр Гуменный, руководители заводов и подразделений холдинга, руководители компаний-партнеров зарубежных государств и страны.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На торжественном мероприятии с приветственным словом выступил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

"Сегодня мы являемся свидетелями исторического события не только для нашей области, но и всей страны. Лучший производитель мирового уровня запускает завод в Туркестанской области. В результате большой работы, проделанной компанией UBC Group и командой, участвовавшей в реализации данного проекта, мы открываем завод по выпуску промышленных холодильников. Эта инициатива реализуются непосредственно при поддержке главы государства. Создание такого современного предприятия – это не только важный экономический шаг для Туркестанской области, но и показатель готовности региона к инновациям и современным технологиям.

Открытие завода позволит создать новые рабочие места, привлечь дополнительные инвестиции в регион. Эта инициатива – яркое проявление сотрудничества с зарубежными странами. Мы открыты для новых проектов, новых инвесторов и готовы оказывать им поддержку. Приглашаю вас инвестировать в Туркестанскую область. Благодарю руководство и коллектив компании за оказанное доверие, за выбор Туркестанской области для реализации такого важного проекта. Пусть новый завод станет символом новых возможностей, инноваций и устойчивого развития нашего региона!" – сказал Нуралхан Кушеров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Глава компании Игорь Гуменный отметил, что решение о размещении производственных площадок в Казахстане было принято в 2023 году. Для строительства нового завода была выбрана Туркестанская область. И. Гуменный поблагодарил власти за оказанную всестороннюю поддержку и выразил уверенность в успешной реализации проекта по производству холодильников.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В результате совместной системной работы двух стран в кратчайшие сроки компания оформила все необходимые документы и приступила к строительству предприятия. Согласно проекту, под одной крышей будут располагаться производственные цеха, склады, административные и офисные здания. Объем инвестиций в проект достигнет 30 млн евро.

Проект реализуется в несколько этапов. На первом этапе завод планирует выпускать 40 тысяч единиц торговых холодильников в год. Сейчас здесь трудоустроено около 350 человек. При полном запуске проекта будет создано около 1000 новых рабочих мест.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

После церемонии открытия завода гостям была организована экскурсия по территории предприятия. Был продемонстрирован процесс производства, презентована продукция нового завода.

Напомним, в этот же день состоялся бизнес-форум с участием представителей бизнеса более 100 иностранных государств. На международный форум в Туркестане прибыли владельцы и представители крупнейших компаний Украины, Турции, Грузии, Китая, Азербайджана, Узбекистана и нашей страны.

Отметим, UBC Group – один из крупнейших промышленных холдингов Украины, успешно развивающийся в сфере производства холодильного оборудования. Клиентами компании являются известные бренды и крупные корпорации мира.