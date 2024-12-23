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События

В Туркестанской области открыли кондитерский цех, который может изменить экономику района

кондитерский цех открыли в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 18:54 Фото: pixabay
В селе Орангай, расположенном в Сауранском районе Туркестанской области, было открыто новое производство – кондитерский цех, сообщает Zakon.kz.

Это знаковое событие стало важным шагом в развитии сельской экономики, а также радостной вестью для местных жителей, предпринимателей и всей области в целом. Открытие такого предприятия открывает новые горизонты для развития сельского хозяйства, предпринимательства и создает возможности для улучшения качества жизни в регионе. Цех будет специализироваться на производстве высококачественных кондитерских изделий, включая торты, пироги, печенье и другие сладости, которые обещают стать востребованными не только на местном рынке, но и за пределами района.

На торжественной церемонии открытия присутствовал советник акима Сауранского района Мухаммеджан Ергешбаев. Он отметил, что открытие этого предприятия имеет стратегическое значение для региона, поскольку оно направлено на улучшение социально-экономического положения в районе, создание новых рабочих мест и расширение возможностей для местных предпринимателей.

"Этот кондитерский цех будет способствовать росту малого и среднего бизнеса в районе, предоставит новые рабочие места для местных жителей и повысит общий экономический потенциал села", – подчеркнул он.

Мухаммеджан Ергешбаев также отметил, что поддержка местных производителей и развитие предприятий в сельской местности являются важными приоритетами для местных властей.

Цех будет производить широкий ассортимент кондитерских изделий, включая разнообразные торты, пироги, печенье, пряники и другие вкусные продукты, которые наверняка понравятся любителям сладкого. Вся продукция будет изготавливаться с использованием экологически чистых и высококачественных ингредиентов, что является неотъемлемой частью концепции предприятия. Для производства используется только натуральное сырье, что гарантирует высокий уровень качества и вкуса продукции. Это также будет способствовать формированию здоровых потребительских привычек среди местных жителей и потребителей соседних районов.

Кроме того, новые рабочие места и развитие сельского бизнеса являются частью более широкой программы поддержки предпринимателей и улучшения бизнес-условий, которую реализуют местные власти. Важным аспектом является то, что открытие цеха стало возможным благодаря государственным программам, направленным на поддержку малого и среднего бизнеса. Такие программы предоставляют субсидии, льготные кредиты и другие меры поддержки, которые делают предпринимательскую деятельность более доступной и выгодной для местных жителей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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