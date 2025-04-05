Геологам Казахстана вручили государственные награды по поручению Токаева

От имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в преддверии профессионального праздника – Дня геолога – специалистам отрасли вручили государственные награды, сообщает Zakon.kz.

В 2025 году этот праздник отмечается в рамках Года рабочих профессий. По поручению президента учреждено новое почетное звание "Заслуженный геолог Казахстана" как высокая оценка труда представителей отрасли.

"В этом году впервые в истории нашей страны введена государственная награда для геологов. Это высокая оценка главой государства вашего вклада в экономическое развитие страны. Особые слова благодарности – ветеранам отрасли, которые передают новому поколению специалистов бесценные знания, опыт и лучшие традиции профессии", – сказал на церемонии награждения премьер-министр Олжас Бектенов.

Указом президента за значительный вклад в развитие геологической отрасли страны награждены 18 человек.

Почетным званием "Қазақстанның еңбек сіңірген геологы":

Битимбаев Марат – главный научный сотрудник ТОО "Институт геологических наук имени К. Сатпаева", город Алматы;

Дәукей Серікбек – академик Национальной академии наук РК, город Алматы.

Орденом "Құрмет":

Абилхасимов Хаирлы – главный научный сотрудник ТОО "Институт геологических наук имени К. Сатпаева", город Алматы;

Батыров Абулкасым – ветеран труда, город Уральск;

Бижанов Аширали – ветеран труда, город Алматы;

Жуков Николай – главный научный сотрудник лаборатории черных и цветных металлов ТОО "Институт геологических наук имени К. Сатпаева", город Алматы;

Кукеева Рахат – ведущий геолог ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие", область Абай;

Матишев Талгат – заместитель главного геолога геологического управления ТОО "Корпорация "Казахмыс", город Караганда;

Мусиева Бакытгуль – ведущий геолог ТОО "Geotek", город Караганда;

Николаенко Александр – главный геолог шахты имени Т. Кузембаева AO "Qarmet", город Караганда;

Руснак Валерий – ветеран труда, Туркестанская область.

Орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени:

Светличный Андрей – главный геофизик ТОО "Professional geo solutions Kazakhstan", город Алматы.

Медалью "Ерен еңбегі үшін":

Байсалова Акмарал – ассоциированный профессор Института геологии и нефтегазового дела имени К. Турысова НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. Сатпаева", город Алматы;

Исмаилова Гулшат – начальник отдела Департамента геологии и разведки АО "Мангистаумунайгаз", Мангистауская область;

Комарова Наталья – геолог ТОО "Центргеолсъемка", город Караганда;

Курабаев Ергали – буровой мастер ТОО "Ақпан", город Актобе;

Минаева Назигуль – директор КГКП "Геологоразведочный колледж", город Семей;

Нигматова Саида – заведующая лабораторией геологии мезозоя и кайнозоя ТОО "Институт геологических наук имени К. Сатпаева", город Алматы.

На 2024 год степень геологической изученности территории Казахстана превышает 2 млн кв. км, что составляет порядка 74% от общей площади. За счет государственных геологоразведочных работ по итогам прошлого года выявили 38 новых перспективных месторождений.

В 2025 году открыт участок Куйректыколь в Карагандинской области с запасами редкоземельных металлов свыше 800 тысяч тонн, в то время как прогнозные ресурсы, в том числе церия и лантаноидов, оцениваются в более чем 935 тысяч тонн.

Бектенов подчеркнул, что глава государства поставил перед геологическим сообществом важные задачи по углубленному изучению углеводородного потенциала. В Казахстане выделено 15 осадочных бассейнов, самым крупным из которых считается Прикаспийский – на него приходится около 80% ресурсной базы страны. Освоение малоизученных бассейнов открывает значительные перспективы для наращивания ресурсной базы и привлечения инвестиций.

Внимание уделено и подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли. Вузы интегрируют образовательные программы с производством, студенты проходят практику на объектах государственного геологического изучения недр. В результате за последние два года количество выпускников выросло более чем в два раза.

По поручению Токаева с этого года будет увеличено государственное финансирование геологических работ.