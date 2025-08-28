Государственные награды от имени Токаева вручили шахтерам

В преддверии Дня шахтера от имени президента Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов поздравил ветеранов и специалистов угольной промышленности с профессиональным праздником и вручил государственные награды, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, размещенным в Telegram-канале правительства за 28 августа 2025 года, известно, что Казахстан входит в десятку государств с крупнейшими запасами минеральных ресурсов.

Запасы угля в стране оцениваются в 34 млрд тонн, что составляет 4% мировых ресурсов. За семь месяцев 2025 года экономика Казахстана выросла на 6,3%. При этом горнодобывающая промышленность показала высокий темп роста – 8,5%, добыча угля увеличилась на 10,6%. В отрасли сегодня трудятся более 145 тыс. граждан, из них 32 тыс. – в угольной промышленности.

"В Казахстане особое внимание уделяется труду шахтеров и горняков. На протяжении веков эта профессия остается одной из самых сложных и важных. Ваша стойкость, упорство, трудолюбие и преданность делу достойны уважения и восхищения. Всесторонняя поддержка человека труда, обеспечение безопасных условий на производстве является одним из главных приоритетов государства. Для этого казахстанские шахты оснащаются цифровыми системами, позволяющими снизить производственные риски. Внедряются беспилотная техника, дистанционное управление и подземная радиосвязь. Эта работа будет продолжена". Олжас Бектенов

Также премьер-министр добавил, что горнодобывающая отрасль сохраняет стратегическое значение. Освоение месторождений редких и редкоземельных металлов дает серьезный импульс развитию страны и подтверждает актуальность шахтерской профессии.

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

В завершение встречи за вклад в развитие угольной и горнорудной отрасли были вручены государственные награды и почетные звания отличившимся работникам.

Примечательно, но в июне 2025 года Бектенов спускался на глубину 520 метров с шахтерами, чтобы ознакомиться с условиями их труда.