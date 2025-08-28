#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.63
622.52
6.69
События

Государственные награды от имени Токаева вручили шахтерам

Бектенов, награждение, праздник, шахтеры, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 12:33 Фото: primeminister.kz
В преддверии Дня шахтера от имени президента Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов поздравил ветеранов и специалистов угольной промышленности с профессиональным праздником и вручил государственные награды, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, размещенным в Telegram-канале правительства за 28 августа 2025 года, известно, что Казахстан входит в десятку государств с крупнейшими запасами минеральных ресурсов.

Запасы угля в стране оцениваются в 34 млрд тонн, что составляет 4% мировых ресурсов. За семь месяцев 2025 года экономика Казахстана выросла на 6,3%. При этом горнодобывающая промышленность показала высокий темп роста – 8,5%, добыча угля увеличилась на 10,6%. В отрасли сегодня трудятся более 145 тыс. граждан, из них 32 тыс. – в угольной промышленности.

"В Казахстане особое внимание уделяется труду шахтеров и горняков. На протяжении веков эта профессия остается одной из самых сложных и важных. Ваша стойкость, упорство, трудолюбие и преданность делу достойны уважения и восхищения. Всесторонняя поддержка человека труда, обеспечение безопасных условий на производстве является одним из главных приоритетов государства. Для этого казахстанские шахты оснащаются цифровыми системами, позволяющими снизить производственные риски. Внедряются беспилотная техника, дистанционное управление и подземная радиосвязь. Эта работа будет продолжена".Олжас Бектенов

Также премьер-министр добавил, что горнодобывающая отрасль сохраняет стратегическое значение. Освоение месторождений редких и редкоземельных металлов дает серьезный импульс развитию страны и подтверждает актуальность шахтерской профессии.

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

В завершение встречи за вклад в развитие угольной и горнорудной отрасли были вручены государственные награды и почетные звания отличившимся работникам.

Примечательно, но в июне 2025 года Бектенов спускался на глубину 520 метров с шахтерами, чтобы ознакомиться с условиями их труда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: