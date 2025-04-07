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События

Разрушительные последствия урагана в ВКО – фото

ураган, ВКО, последствия, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 09:58 Фото: gov.kz
В ночь с 4 на 5 апреля 2025 года восток Казахстана оказался во власти мощного шквального ветра. Наибольший ущерб был нанесен городу Риддеру, где порывы достигали разрушительной силы, вызвав серьезные последствия для городской инфраструктуры и жилых объектов, сообщает Zakon.kz.

Так, по предварительным данным, в Риддере зафиксированы частичные повреждения линий электропередачи, срывы кровли с жилых и хозяйственных построек, падения деревьев и различных конструкций.

остановка, последствия, ураган, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 09:58

Фото: gov.kz

К примеру, около 1237 потребителей остались без электричества в районе ДОСААФ из-за аварийного отключения линии Л-61 от подстанции ПС-1. На восстановительных работах задействованы две аварийные бригады, формируется третья.

Работы планируется завершить до конца дня.

Стихия не пощадила и Уланский район. В селе Бозанбай пострадал детский сад "Айгөлек" – порывистый ветер сорвал 70 квадратных метров сайдинга с пристройки здания 1972 года постройки.

Кроме того, в поселке Касыма Кайсенова повреждено искусственное покрытие футбольного поля при Детском доме творчества – повреждено покрытие на площади 2300 кв. м.

"К счастью, во всех случаях жертв и пострадавших нет", – сообщает пресс-служба акимата ВКО.

В Усть-Каменогорске ураганный ветер повредил центральный купол мечети "Халифа Алтай". Сейчас здесь ведутся восстановительные работы.

Еще зафиксированы падения деревьев и различных объектов на нескольких улицах: ул. Островского, Прибрежная, Демьяна Бедного, Добролюбова, Сатпаева, Г. Аязбаева и других.

деревья, ураган, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 09:58

Фото: gov.kz

последствия, ураган, ВКО, фото, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 09:58

Фото: gov.kz

ураган, последствия, деревья, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 09:58

Фото: gov.kz

На городской площади зафиксировано падение конструкций, в том числе знака возле ул. Крылова, 45. На ул. Есенберлина вышел из строя светофор, движение регулируется вручную. На ул. Серикбаева, 1/2, произошло задымление на балконе, возгорание было оперативно локализовано, пострадавших нет.

Шемонаиха также попала под удар стихии. В 3-м микрорайоне частично сорвана кровля с пятиэтажного дома. Площадь повреждения составила 300 кв. м, при том что ремонт проводился всего год назад. На месте работали силы ДЧС и местных исполнительных органов.

Кроме того, в Усть-Каменогорске и в некоторых районах области зафиксированы несколько инцидентов, связанных с возгоранием мусора и сухой травы.

"Местные жители могут обращаться в оперативные штабы, их заявки рассматриваются незамедлительно", – сообщили в пресс-службе акимата ВКО.

Тем временем 6 апреля глава МЧС Чингис Аринов проверил районы ВКО, где сохраняется опасность паводков. В число территорий, где сохраняется угроза подтоплений, вошли в том числе районы Маркаколь, Глубоковский и Шемонаихинский.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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