Паводкоопасные участки ВКО с воздуха проверил глава МЧС

Глава МЧС Чингис Аринов проверил районы Восточно-Казахстанской области, где сохраняется опасность паводков, сообщает Zakon.kz.

Министр вместе с акимом региона Нурымбетом Сактагановым совершил осмотр участков, которые входят в зону риска, с вертолета. В число территорий, где сохраняется угроза подтоплений, вошли в том числе районы Маркаколь, Глубоковский и Шемонаихинский.

По оперативным данным, порядка 70% территории Восточно-Казахстанской области все еще покрыто снежным покровом. На реках продолжается вскрытие льда, при этом гидрометеорологическая обстановка остается стабильной и находится на постоянном контроле.

"Обеспечен круглосуточный мониторинг. Все силы и средства находятся в готовности. Мы должны действовать быстро, слаженно и на упреждение", – отметил Аринов.

Также министр подчеркнул, что главной задачей в текущий период является оперативное реагирование и упреждение рисков.

Фото: МЧС РК

Для снижения рисков паводков в регионе проведены взрывные работы на 16 участках общей площадью более 160 тыс. кв. м, вывезено 387 тыс. кубометров снега, очищено 4940 водопропускных сооружений, расчищено 550 км арыков и каналов, проведены работы на 437 мостах.

Обстановка находится под полным контролем МЧС.

Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана сообщили о том, что пик половодья пройден на водохранилищах трех регионов страны. В их числе – Актюбинская, Костанайская и Западно-Казахстанская области.