Глава государства посадил дерево в парке "Жастар"

21 апреля Касым-Жомарт Токаев посадил дерево в парке "Жастар", сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в рамках участия в экофестивале "Таза Қазақстан" президент совместно с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка "Жастар".

Фото: Zakon.kz

В целом в ходе проведения акции "Всеказахстанский день посадки леса" за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев, которые пополнили наш лесной фонд.

За последние дни это второе участие главы государства в акции по посадке деревьев. 11 апреля в Шымкенте Касым-Жомарт Токаев посетил новый парк вблизи микрорайона Shymkent City, где посадил дерево.