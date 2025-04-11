В новом парке Шымкента президент посадил дерево
Кадрами пресс-служба президента поделилась в Telegram-канале.
Как сообщается, в парке площадью более 20 га предусмотрены все условия для досуга на свежем воздухе и проведения культурных мероприятий. Здесь созданы фонтанный комплекс с искусственным прудом, амфитеатр, ландшафтные аллеи, зоны для воркаута и скейт-площадки.
В целях улучшения экологической ситуации и создания комфортной городской среды в ближайшие годы планируется посадить свыше одного миллиона деревьев. Ведется благоустройство 12 парков, а также скверов, набережной реки Кошкар-Ата и арыков. Начато строительство Экопарка на месте старого мусорного полигона.
Фото: akorda.kz
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шымкент.
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