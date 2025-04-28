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События

Ветеринарным организациям Жамбылской области вручили ключи от 50 новых служебных авто

ветеринары, ключи, машины, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 18:40 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В селе Косак Байзакского района прошло торжественное мероприятие, в рамках которого аким Жамбылской области Ербол Карашукеев вручил специалистам ветеринарной службы ключи от 50 новых служебных автомобилей.

В церемонии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, представители министерств водных ресурсов и ирригации, сельского хозяйства, а также ветеринарные специалисты из других регионов страны.

В 2025 году на развитие ветеринарной отрасли в Жамбылской области выделено 4,6 млрд тенге (2024 г. – 4,2 млрд тенге). В сфере трудятся 1055 специалистов. За последние два года их средняя заработная плата увеличилась на 30%.

За три года построено 17 биотермических ям, еще три отремонтированы. Ветеринарные службы обеспечены 160 термосумками, в ближайшее время планируется закупить сезонную служебную одежду.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Также в 2025 году начнется строительство 40 ветеринарных пунктов, из которых 20 возводятся за счет спонсорских средств. Полное обновление устаревших зданий ветеринарных пунктов планируется завершить к 2026 году.

"Как говорится: "Медицина лечит человека, а ветеринария – человечество". По поручению главы государства мы уделяем особое внимание вопросам предупреждения и предотвращения инфекционных заболеваний среди сельскохозяйственных животных. Ведь развитие животноводства и рост его экспортного потенциала невозможны без эффективной работы ветеринарной службы. Новые автомобили станут важным фактором повышения качества ветеринарных услуг. Это серьезный шаг к тому, чтобы обеспечить мобильность и оперативность ветеринарной службы, особенно в отдаленных населенных пунктах", – отметил аким области.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Выступили депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Комитета по аграрным вопросам Серик Егизбаев и вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Также состоялась церемония награждения лучших представителей ветеринарной отрасли, в частности, орденом "Құрмет", медалью "Еңбек ардагері" и "Ауыл шаруашылығы саласының үздігі" Министерства сельского хозяйства РК, а также почетными грамотами.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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