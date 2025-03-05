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События

Два 80-квартирных дома сдали в эксплуатацию в Таразе

Два 80-квартирных дома сдали в эксплуатацию в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 16:54 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В среду, 5 марта 2025 года, аким Жамбылской области Ербол Карашукеев в торжественной обстановке вручил очередникам ключи от квартир и поздравил с новосельем.

"Одним из приоритетных направлений государства является обеспечение жильем семей из социально уязвимых слоев населения. Жилищный вопрос на особом контроле у президента страны Касым-Жомарта Токаева", – сказал Ербол Карашукеев.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Он пожелал счастья и благополучия новоселам, вместе с ключами вручил также сертификат на бытовую технику.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Квартиры получили жители, которые стояли в очереди на жилье в 2012-2015 годах, среди них многодетные матери, неполные семьи, инвалиды II группы, дети-сироты и граждане, приравненные по льготам к участникам ВОВ.

"Сегодня я обрела собственную крышу над головой. Для моей семьи это большая радость. Выражаю благодарность главе государства, гражданам, которые внесли вклад в благое дело! Пусть все семьи, нуждающиеся в жилье, отпразднуют новоселье", – пожелала многодетная мама Молдир Шадманова.

Ербол Карашукеев вместе с жителями осмотрел дома и проверил качество строительства.

Общая площадь домов, расположенных в микрорайоне Ұлы дала, составляет 9600 квадратных метров. Подрядчик – ТОО "Aulet Stroy Taraz".

Новоселы в этот день посадили 20 деревьев.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Напомним, в Жамбылской области в этом году планируется ввести в эксплуатацию 765 тысяч квадратных метров жилья, построить 50 многоэтажных жилых домов на 2390 квартир (2024 год – 26 многоэтажных жилых домов на 1159 квартир).

Для социально уязвимых слоев населения планируется приобрести 361 квартиру на 4,9 млрд тенге.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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