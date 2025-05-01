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События

Фестиваль "Бірлік": в Конаеве прошли масштабные мероприятия ко Дню единства народа Казахстана

праздник в Конаеве, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 16:02 Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
В честь Дня единства народа Казахстана и в рамках государственной акции "Таза Қазақстан" в селе Шенгелді было высажено 10 тысяч деревьев.

Экологическая инициатива стала частью первого лесоклиматического проекта в Алматинской области, направленного на восстановление деградированных земель и улучшение экологической ситуации.

Праздничные мероприятия продолжились в Конаеве, где на окраине города был заложен новый зеленый массив. Проект нацелен на снижение углеродного следа и формирование устойчивых лесных экосистем.

На центральной площади города развернулась этнокультурная выставка. Представители казахской, чечено-ингушской, корейской, татаро-башкирской, русской, уйгурской, турецкой и таджикской диаспор продемонстрировали национальные блюда, изделия ремесленного искусства и провели мастер-классы в рамках этнозоны "Ауыл шеберлері".

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Фестиваль "Бірлік" начался с исполнения государственного гимна. С поздравлением выступил аким Алматинской области Марат Сұлтанғазиев:

"Поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана! Этот праздник – символ дружбы, взаимопонимания и согласия. Как говорится, где единство – там и благополучие. Благодаря сплоченности и уважению между этносами наша страна развивается и движется вперед. Главное достижение Казахстана – это межнациональное согласие, которое мы должны беречь и укреплять".

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Одним из значимых моментов стало вручение юбилейной медали "30 лет Ассамблее народа Казахстана" – ее получили 17 активных представителей этнокультурных объединений.

Завершением программы стали дефиле в национальных костюмах с участием молодежи разных этносов и массовый "Забег единства" в парке имени Б. Сокпакбаева, в котором участвовали около 300 человек. Спортивная акция подчеркнула, что идея единства – это не только культурная ценность, но и стиль жизни.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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