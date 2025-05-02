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События

Выиграть один из двух автомобилей возможно: для этого достаточно оформить КАСКО в СК "Евразия"

Выиграть один из двух автомобилей возможно: для этого достаточно оформить каско в СК &quot;Евразия&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 10:21 Фото: СК "Евразия"
Страховая компания "Евразия" отмечает свое 30-летие розыгрышем подарков, главные из которых – два автомобиля Toyota Corolla. Для участия в розыгрыше достаточно оформить любой полис КАСКО со сроком действия не менее одного года.

В розыгрыше участвуют все полисы КАСКО, приобретенные физическими лицами в период с 1 мая 2025 года до 30 апреля 2026 года (обе даты включительно).

"В этом году "Евразия", являющаяся лидером отечественного страхового рынка на протяжении многих лет, празднует свое 30-летие. Это событие мы решили отметить розыгрышем подарков среди наших клиентов, застраховавших автомобиль по программе КАСКО, в том числе при оформлении автокредита", – прокомментировал председатель правления СК "Евразия" Кайрат Чегебаев.

Призовой фонд:

  • Автомобиль Toyota Corolla 2025 года – 2 штуки.
  • iPhone 16 Pro – 12 штук.
  • Samsung S25 – 12 штук.
  • Сертификат КАСКО на 300 тыс. тенге – 12 штук.
  • Сертификат на 30 литров бензина – 120 штук.

Розыгрыш подарков проводится в четыре этапа, каждые три месяца. Розыгрыши автомобилей состоятся в ноябре 2025 года и в мае 2026 года.

  • I этап – август 2025: смартфоны и сертификаты;
  • II этап – ноябрь 2025: смартфоны, сертификаты, автомобиль;
  • III этап – февраль 2026: смартфоны и сертификаты;
  • IV этап – май 2026: смартфоны, сертификаты, автомобиль.
"Ежегодно около 100 тыс. клиентов приобретают полисы КАСКО в "Евразии", у каждого из них есть шанс выиграть автомобиль или другой ценный приз. Сегодня нами разработаны программы КАСКО, доступные абсолютному большинству автолюбителей. Защитите свое авто сейчас – и, возможно, вам улыбнется удача", – заключил руководитель СК "Евразия".

Дополнительные условия:

  • Для участия в розыгрыше необходимо иметь действующий договор КАСКО. В случае досрочного расторжения участник исключается из розыгрыша. Участник не должен быть виновником при ДТП.
  • Оформить полис КАСКО можно онлайн на сайте eurasia36.kz.

С более подробными условиями участия в розыгрыше можно ознакомиться на сайте theeurasia.kz или по короткому номеру 5678 (звонок бесплатный).

Лицензия АРРФР № 2.1.20 от 26.12.2022

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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