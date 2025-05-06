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События

Субботник Победы: 8 мая в Алматы пройдет экоакция к 80-летию Победы

посадка деревьев, субботник, Таза Казахстан, уборка, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 17:59 Фото: пресс-служба акима Алматы
8 мая 2025 года в Алматы в рамках программы «Таза Қазақстан» и кампании «Алматы – наш общий дом» состоится масштабная общегородская экоакция по очистке города, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz.

Акция пройдет по всей территории города и охватит общественные пространства, рекреационные зоны, парки, скверы и дворовые территории.

Жители города, волонтеры, представители правоохранительных органов, военно-учебных заведений Министерства обороны, депутаты маслихата, общественные деятели, а также звезды казахстанской эстрады, спорта и блогеры соберутся вместе, чтобы привести город в порядок и выразить дань уважения подвигу героев Великой Отечественной войны, озеленяя улицы и скверы Алматы.

В рамках акции запланированы различные виды работ, такие как санитарная очистка улиц и парков, покраска столбов и ограждений, очистка арычной сети, посадка деревьев, покос травы, восстановление зеленых зон, санитарная обрезка деревьев и кустарников, текущие ремонтные работы на озеленённых участках.

Акимат Алматы окажет участникам акции всю необходимую поддержку: будут предоставлены саженцы деревьев и инвентарь для уборки и посадки – перчатки, мешки, лопаты и грабли. Все участники получат фирменные кепки, футболки и памятные ленты "Жеңіс".

Фото: пресс-служба акима Алматы

С 9:00 8 мая по всему Алматы стартует акция. Ниже – список основных локаций в каждом из восьми районов города:

  • Ауэзовский район: мкр. 1, пр. Алтынсарина (от ул. Жубанова до пр. Улугбека).
  • Алатауский район: сквер по ул. Баганалы Орда.
  • Алмалинский район: ул. Амангельды (от ул. Толе би до ул. Казыбек би).
  • Бостандыкский район: сквер "Жас Канат".
  • Жетысуский район: парк "Ратушного".
  • Медеуский район: парк им. 28 гвардейцев-панфиловцев.
  • Наурызбайский район: ул. Аксайская, сквер "Акжар".
  • Турксибский район: ул. Набережная 123, со стороны Маяка.

Акция пройдет в праздничной, тематически оформленной атмосфере: на локациях запланированы мини-концерты, мастер-классы и интерактивные площадки. Особое настроение придадут исполнение известных военных песен и музыкальные номера, посвященные героизму и памяти ветеранов, что подчеркнет патриотическую направленность и особую значимость субботника, приуроченного к 80-летию Великой Победы.

Во время субботника к уборке присоединятся представители бизнеса, КСК, ОСИ и другие, закрепленные за прилегающими территориями. Согласно правилам благоустройства, каждый субъект обязан поддерживать порядок, проводить ремонт фасадов и содержать объекты в надлежащем виде. Паспорт благоустройства закрепляет ответственность за территорию и усиливает социальную роль владельцев зданий.

Для удобства горожан будет организована автобусная развозка со станции метро "Байконур" до локаций субботника.

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Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
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