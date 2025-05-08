В Алматы провели масштабную экоакцию в честь 80-летия Победы

В Алматы состоялась масштабная общегородская экоакция, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие прошло в рамках программ "Таза Қазақстан" и "Алматы – наш общий дом", объединив свыше 50 тыс. горожан, представителей бизнеса, депутатов маслихата, спортсменов, артистов.

Основные мероприятия акции развернулись в каждом из восьми районов города. В акции приняли участие более 2 тыс. сотрудников коммунальных служб, обеспеченных свыше 1 тыс. единиц техники. Акимат Алматы предоставил участникам необходимый инвентарь: перчатки, мешки, лопаты и грабли, а также саженцы деревьев для озеленения. Каждый получил фирменные кепки, футболки и памятные ленты "Жеңіс", что придало мероприятию особую атмосферу единства и патриотизма.

Всего в этот день было высажено 439 деревьев на 16 локациях по городу, таких пород, как липа, дуб, яблоня, береза, писсарди, каштан, тополь, ясень и елка. В рамках данной работы применяются современные методы и технологии посадки, устанавливаются опорные стойки из березовых стволов для поддержания деревьев, системы прикорневого полива для лиственных деревьев. Данные породы выбраны неслучайно: они украшают улицы, устойчивы к обрезке и не требует сложного ухода, быстро приживается.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Заместитель акима города Бейбут Шаханов, отметил, что это уже вторая масштабная экологическая акция с начала года, и она имеет особое значение.

"Мы приурочили ее к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это не только дань уважения памяти героев, но и возможность для всех горожан объединиться ради общего дела – сделать Алматы чище, зеленее и уютнее". Бейбут Шаханов

В мероприятиях приняли участие свыше 50 тыс. горожан, включая представителей бизнеса, учащиеся школ, больницы, студенты колледжей и университетов, депутатов маслихата, спортсменов, артистов.

Свою активность показали коллективы медицинских организаций, таких как Детская городская клиническая больница №2, где директор и сотрудники вместе очистили всю территорию учреждения, покрасили ограждения и скосили газон, подчеркнув важность чистоты не только в стенах больницы, но и на прилегающих участках.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

К акции также присоединились представители бизнеса. Например, предприниматели рынка "Тастак" организовали уборку не только на своих территориях, но и на прилегающих улицах, таких как ул. Толе би от ул. Прокопьева до ул. Туркебаева. Торговый рынок "Саламат" также активно включился в кампанию. Travellers Coffee провели генеральную уборку, поддерживав чистоту и порядок.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Председатель ПКСК "Сейпа" Турксибского района Ольга Коршунова рассказала о проведенной работе:

"Совместными усилиями сотрудников и жителей наших домов мы очистили территории, высадили плодовые деревья и покосили траву, создавая уютное и зеленое пространство для всех наших соседей".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Особое внимание привлекло участие звезд казахстанской эстрады, спортсменов и блогеров, которые не только вдохновляли других своим примером, но и сами активно участвовали в уборке:

"Чистота начинается с нас. Мы, жители этого города, должны беречь Алматы", – сказал Заслуженный деятель РК Нурлан Абдуллин.

Он добавил: "Пусть гости видят, что это чистый и красивый город".